باهي أحمد



اختتم المركز المالي الكويتي «المركز» ندوته الافتراضية بعنوان «جاذبية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كأسواق ناشئة»، والتي قدمها الرئيس التنفيذي لشركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية لـ«المركز»، إم. أر. راغو، حيث سلطت الندوة الضوء على أهم السمات الرئيسية التي تميز دول الخليج عن الأسواق الناشئة الأخرى، وعلى عوامل تميزها كفرصة استثمارية جذابة.



وأوضحت الندوة أن أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي قد اتخذت خطوات كبيرة في العقد الماضي لمواكبة أفضل المعايير الدولية ودعم جهود التنويع الاقتصادي فيها. وارتفع تركيز المستثمرين الأجانب على أسواق الأسهم الخليجية تدريجيا، نتيجة لتمتعها بخصائص فريدة، مختلفة تماما مقارنة بالأسواق الناشئة النموذجية.



وتشمل بعض هذه الخصائص الاقتصاد القوي وانخفاض الديون وعدم وجود مخاطر العملة وارتفاع الاحتياطيات. ويعتبر بعض مديري الصناديق الأسهم الخليجية بشكل عام أسهم قوية نظرا لنموها الاقتصادي المدفوع إلى حد كبير بعائدات النفط.



وشهد وزن الأسهم الخليجية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انتليجنس للأسواق الناشئة ارتفاعا كبيرا من 0.85% في نهاية عام 2014 إلى 7.3% في نهاية أبريل 2023، ومن المتوقع زيادة وزن الشركات الخليجية الأكثر أهمية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انتليجنس للأسواق الناشئة في الأعوام المقبلة مدفوعة بالظروف الاقتصادية والتجارية الإيجابية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة واعدة من الاكتتابات العامة الأولية، مع التركيز على الكيانات المملوكة للدولة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشركات في زيادة حضور الشركات الخليجية في المؤشر كذلك.



وختاما، أشارت الندوة إلى جاذبية الفرص في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كأسواق ناشئة، والتي يمكن استكشافها والاستفادة منها من قبل مديري الصناديق.