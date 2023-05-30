

وقع بيت التمويل الكويتي «بيتك» اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج المقيم العقاري المعتمد بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ويستند البرنامج إلى أحدث الأساليب الفنية والمهنية في القطاع العقاري، ويتم اعتماده كشهادة احترافية محليا ودوليا من الجهات المعنية المختصة.



وأعرب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك» زياد العمر، عن سعادته بانطلاق برنامج المقيم العقاري المعتمد والذي يعتبر الأول من نوعه في الكويت.



وأكد في تصريح صحافي على هامش مؤتمر إطلاق برنامج المقيم العقاري المعتمد، أهمية البرنامج الذي من الممكن ان يكون تخصصا متكاملا ويشكل ركيزة مهمة ضمن مناهج الجامعات، مبينا انه جرى إعداد البرنامج من قبل خبراء في التقييم العقاري في «بيتك» ودكاترة ومختصين من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.



وأوضح أن البرنامج يتناول ستة محاور تشمل متطلبات التقييم العقاري وتعزيز مهارات المتدربين وتطورات سوق العقار والأنشطة المرتبطة به، بالإضافة الى العوامل الأخرى والمستجدات التي طرأت مثل تعدد أنواع العقارات واختصاصات الجهات المسؤولة والمتابعة للتعاملات العقارية وتنوع التشريعات والقرارات بشأنها.



وأعلن العمر عن توفير خمسة مقاعد مجانية ضمن برنامج بعثات «بيتك» لتحفيز الطلبة على هذا المجال والتخصص.



وثمن جهود الخبراء في التقييم العقاري في «بيتك» ودكاترة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الذين ساهموا في تصميم وإعداد هذا البرنامج.



وأكد العمر مواصلة ريادة «بيتك» في طرح مثل هذه البرامج المعتمدة، انطلاقا من خبراته العريقة ومكانته المرموقة كأكبر بنك في الكويت والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا.



وبدوره، قال رئيس العمليات للمجموعة في «بيتك»، عبدالله أبو الهوس، ان برنامج المقيم العقاري المعتمد هو ثمرة جهود متكاملة من إدارة الموارد البشرية في «بيتك»، وإدارة التقييم العقاري بالتعاون مع جامعة الخليج، مبينا ان البرنامج بدأ العمل بدراسته بتوجيهات مجلس إدارة «بيتك»، ويندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية والوطنية، ويساهم في حوكمة العمل والارتقاء بالأداء وفق الاعتبارات والمعايير والأسس المتبعة في هذا المجال والمعتمدة من الجهات الرقابية والتنظيمية.



ولفت إلى ان «بيتك» ومن منطلق دوره الريادي في السوق العقاري، ارتأى تعزيز جهوده في تطوير السوق العقاري من خلال إطلاق برامج تأهيلية بالاستفادة من المهارات والخبرات في «بيتك»، الى جانب القدرات الأكاديمية في جامعة الخليج التي تسهم جميعها في تطوير المقيمين العقاريين والأطراف ذات الصلة من موظفي البنوك ومن العملاء.



وأوضح أبوالهوس ان البرنامج هو بمنزلة حجر أساس لبداية رحلة طويلة وثرية بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي لضمان التطبيق العملي المتميز وحصاد ثمار البرنامج بالشكل الأمثل، مشيرا الى ان عمليات التقييم العقاري التي تصدر بمهنية واحترافية تسهم في انسيابية عمليات التمويل العقاري في الكويت بشكل عام.



من جانبه، قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيتك»، أحمد الفرحان، ان تعاون «بيتك» مع جامعة الخليج لإطلاق برنامج المقيم العقاري المعتمد يضيف قيمة كبيرة للبرنامج كونه يدمج الخبرة المهنية من «بيتك» بالخبرة الأكاديمية لجامعة الخليج.



ولفت الى أن هذا البرنامج سيكون انطلاقة لسلسلة برامج متخصصة في المجال العقاري، مبينا ان السوق العقاري يتطلب هذا النوع من البرامج لندرتها من جهة، ونتيجة للطلب الكبير على خدمات المقيم العقاري من قبل المؤسسات الحكومية والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد من جهة أخرى.



وأكد الفرحان اهتمام «بيتك» بتطوير آليات التقييم العقاري لما لها من دور بالغ الأهمية في المحافظة على حقوق وأصول المؤسسات والشركات والبنوك والعملاء المهتمين، وتجاوز أي مخاطر للتمويل العقاري، من خلال التأكيد على حوكمة عمل المكاتب المعنية بهذا النشاط بمنهجية ومعايير موحدة وشفافة، تمنع تضارب المصالح وتحقق النماء والاستقرار للأصول العقارية بالغة الأهمية ووثيقة الصلة بتعاملات المواطنين والاقتصاد الوطني.



من جانبه، قال رئيس التعليم التنفيذي بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، د.أسامة الفلاح: سعداء بإطلاق برنامج المقيم العقاري المعتمد بين «بيتك» وجامعة الخليج، ونعتقد ان هذا البرنامج مهم جدا كونه نوعي وفريد من نوعه ومن متطلبات سوق العمل.



وأشاد الفلاح بالشراكة الاستراتيجية بين «بيتك» وجامعة الخليج، مبينا انها مبنية على تعاون ممتد لفترة طويلة. وقال ان برنامج المقيم العقاري المعتمد يسهم بتعزيز العلاقة المميزة بين الطرفين، مؤكدا ان «بيتك» رائد في المجال العقاري.