

في إطار حرصه على مكافأة عملائه، وبمناسبة مرور 25 عاما على إطلاقها، أعلن بنك الخليج عن زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب حساب مليونير الدانة عن عام 2023، من 1.5 مليون دينار إلى مليوني دينار، ليحافظ بذلك على مكانة الجائزة كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم.



وسيعلن بنك الخليج عن أول فائز بجائزة الـ 2 مليون دينار، في الحفل السنوي الكبير لسحب مليونير الدانة الذي يقام في 18 يناير 2024، تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة آرنست آند يونغ. علما أن الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في هذا السحب هي تاريخ 30 سبتمبر 2023.



وبهذا، يتم تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، الذي انطلق في عام 1998، ويتواصل للسنة الخامسة والعشرين على التوالي، ليشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، ويكون السحب السنوي الكبير بقيمة 2 مليون دينار، ونصف السنوي بقيمة مليون دينار، ورابحين في سحبين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، و10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، محمد القطان: يأتي هذا القرار في إطار مساعي بنك الخليج المتواصلة على تشجيع ثقافة الادخار ومكافأة المدخرين، بسحوبات شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية، تحفزهم على الحفاظ على عادة الادخار وتشجع الآخرين على اقتفاء أثرهم.



وأضاف: حساب مليونير الدانة يعد من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، منوها إلى أن بنك الخليج كان قد أعلن عام 2023 العديد من الفعاليات والأنشطة لمواكبة توجهات بنك الكويت المركزي الرامية إلى تعزيز ثقافة الادخار في المجتمع.