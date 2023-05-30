أسامة دياب



أكد سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت إميل كريموف، أن العلاقات الأذربيجانية الكويتية تأسست خلال الاجتماع الأول بين الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف وأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد في مؤتمر قمة OIC في الدار البيضاء عام 1994، ثم التقى الزعيمان في كوبنهاغن عام 1995، وفي نيويورك عام 1996.



وأضاف في كلمته على هامش احتفال السفارة الأذربيجانية بالعيد الوطني بحضور عدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية أن العلاقات تطورت بين البلدين وأصبحت وثيقة وودية قوية خاصة في قطاع الزراعة والصناعة الخفيفة والتعليم، ولدينا إمكانات كبيرة في قطاع السياحة، لافتا إلى انه في العام الماضي زار أكثر من 22000 سائح كويتي أذربيجان، «ونحن فخورون جدا بأن الشعب الكويتي يحب زيارة أذربيجان».



وذكر أن هناك رحلات مباشرة بين بلدينا عبر الخطوط الجوية الأذربيجانية (AZAL)، والخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة ومدة الطيران أقل من ساعتين، داعيا الكويتيين الى زيارة أذربيجان، «مرحبا بكم في أذربيجان».



وتابع ان جمهورية أذربيجان والكويت تتعاونان بشكل وثيق على أساس ثنائي وكذلك في إطار منظمات دولية مثل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة أوپيك+.



وعن المناسبة، قال: «نحتفل اليوم بعيدنا الوطني - الذكرى 105 لعيد الاستقلال. في 28 مايو عام 1918، تم إعلان أول مرة في العالم الإسلامي جمهورية أذربيجان الديموقراطية وتمت الموافقة على رموز الدولة والبرلمان المنتخب وإنشاء معاهد الدولة والجامعات. وفي مؤتمر باريس للسلام عام 1920، تم الاعتراف بجمهورية أذربيجان الديموقراطية واعتماد البعثات الأجنبية في أذربيجان، وفي 18 أكتوبر 1991 تمت استعادة استقلال أذربيجان».



وقال ان أذربيجان هي إحدى الدول القديمة في العالم التي تتمتع بتاريخ غني وثقافة وهي اليوم دولة رائدة في منطقة القوقاز.



وأضاف أن السنوات الأولى من الاستقلال كانت صعبة للغاية، وكانت هناك فوضى وأزمة اقتصادية ووضع اجتماعي سيئ للغاية وأمام حرب أهلية، لكن بفضل جهود الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف الذي انتخب عام 1993 رئيسا لبلدنا تم إيقاف الأزمة والفوضى في بلدنا.



واختتم كلامه قائلا: أود أن أقول إن أذربيجان اليوم دولة منتصرة حررت أراضيها من 30 عاما من الاحتلال بقيادة القائد العام الرئيس إلهام علييف على حساب قوة جيشنا وبطولاته. ويواصل الرئيس إلهام علييف بنجاح المسار السياسي للزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف.