

أسامة دياب



أعلنت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس عن اجتماع مع فريق عمل مركز التأشيرات البريطاني، موضحة أن الاجتماع قد تطرق الى التأشيرات الطلابية خصوصا ونحن على مشارف نهاية العام الدراسي. ولفتت لويس - في تصريحات صحافية - إلى انه ستتم زيادة المواعيد الخاصة بالفيزا الطلابية اعتبارا من آخر يوليو المقبل وذلك تيسيرا على الطلاب، مبينة انه لا داعي للقلق او التوتر والسفارة على أتم استعداد لاستقبالهم وتقديم كل المساعدات الممكنة. وعلى صعيد التعاون العسكري مع الكويت وردا على سؤال حول وجود صفقات أسلحة جديدة، قالت لويس: نعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع وتعاوننا العسكري مميز، ولكن الأمر لا يتعلق بالأسلحة فقط ولكن أيضا تدريب وإعداد الكوادر العسكرية والتمارين المشتركة والأمن السيبراني.