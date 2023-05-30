محمد راتب



أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.مشعل القريفة، في تصريح لـ «الأنباء»، أن أسعار الأعلاف غير المدعومة ستصبح مخفضة ابتداء من 1 يونيو المقبل، وذلك بتعاون وتنسيق ما بين شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والهيئة العامة للزراعة.



وأضاف م.القريفة أن هذه الخطوة تتسق مع الجهود الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي وتتواءم مع توصيات مجلس الوزراء بدعم المربين والإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن هذا التخفيض ليس الأول بل ضمن سلسلة تخفيضات قدمتها المطاحن خلال الفترة الماضية، مثمنا التعاون والتنسيق ما بين «الزراعة» والمطاحن لما فيه مصلحة المربين وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، وشاكرا الجهود المبذولة من الشركة ومتابعتها للمتغيرات في الأسواق العالمية.



وحســـب الأسـعـــار الجديدة، سيكون سعر كيس الشعير 50 كلغ وفق التخفيض الجديد 5.350 دنانير، والذرة 50 كلغ 5.750 دنانير، والشوار 50 كلغ 4.200 دنانير، وعلف مخلوط للأبقار الحلَّابة 30 كلغ 3.400 دنانير، وعلف مخلوط للأبقار التسمين 30 كلغ 3.350 دنانير، وعلف مخلوط للأغنام 30 كلغ 3.350 دنانير، وعلف مخلوط للجمال 3.350 دنانير.