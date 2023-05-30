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حصل الكويت على اللقب لكن شغف لاعبيه بتحقيق الانتصارات لم ينته وكأن مباراة كاظمة في بداية الدوري وليست في ختام دوري زين الممتاز، فضرب بقوة وقدم عرضا مميزا ولافتا جعلت من منافسيه يصفقون له أكثر من أنصاره، وحقق فوزا تاريخيا على «البرتقالي» بنتيجة 8-1، وعلى الدرب نفسه سار العربي بفوز عريض على السالمية بنتيجة 6-3 ضمن بها وصافة الدوري، بينما حقق الفحيحيل فوزا معنويا على القادسية بنتيجة 4-3 صعد بها للمركز الخامس، وهو مركز جيد قياسا على مستواه طوال الموسم.



الأبيض.. لا يعرف التوقف



عندما دخل الكويت مباراته أمام كاظمة بتشكيل معظمه من الصف الثاني ظن الجميع أن الفريق جاء للاحتفال فقط، لكن بالفعل كان احتفاله من نوع آخر بعدما سجل مهرجانا تهديفيا سيذكره الجميع، إلا لاعبو «البرتقالي»، بأنه أفضل ختام وتتويج للفريق على مدار تاريخ «الأبيض»، الذي ومنذ الوهلة الأولى وهو يهاجم مرمى منافسه ليسجل هدفا تلو الآخر سواء باللاعبين الأساسيين أو البدلاء ليثبت أن اللقب جاء عن جدارة واستحقاق لعبا ونتيجة.



الأخضر.. حقق ما أراد



بعد أن كان يفكر في تحقيق اللقب منذ انطلاق الموسم حتى قبل الختام بجولتين، اقتنع العربي بأن المركز الثاني أفضل من الثالث، وقد يستفيد منه في المشاركات الخارجية وكذلك في قرعتي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد اللتين ستكونان موجهتين الموسم المقبل، لذلك شاهدناه أمام السالمية لعب بقوة وقاتل في كل دقيقة من أجل الفوز الذي ناله بنتيجة كبيرة ليستحق المركز الثاني بعد إصرار لاعبيه على تقديم كل ما لديهم في المباراة.



البرتقالي.. نهاية حزينة



قدم كاظمة هذا الموسم مستوى مميزا فحقق وصافة كأس سمو الأمير، وكان منافسا على اللقب حتى الأمتار الأخيرة، لكن ما حصل في مواجهة الكويت أمر مرفوض تماما ويجب أن يحاسب عليه اللاعبون والجهازان الإداري والفني لقبولهم الظهور بهذا الشكل الذي لا يرضي أحدا حتى ان الفريق لم يستغل مشاركة المنافس بالصف الثاني بل لعب بشكل هزيل ولم يكلف نفسه عناء الرد على الهجمات والأهداف التي تدخل مرماه، لذلك يجب أن تكون هناك محاسبة لأن ارتداء تيشيرت «البرتقالي» يعتبر شرفا للاعب، لكون هذا النادي صاحب بطولات ومنبعا للنجوم الذين قدموا الكثير للكرة الكويتية وحفروا تلك الإنجازات بأحرف من ذهب على الخارطة المحلية والخليجية والعربية.



الأصفر.. ما في طموح



واضح جدا ولا يحتاج لتفسير أو حتى كتابة محلل رياضي، بأن القادسية أكمل الموسم لتأدية الواجب فقط وخير دليل اللعب الفردي الذي ظهر عليه الفريق في مواجهة الفحيحيل والأخطاء الفردية «الكارثية» بجميع الخطوط وغياب الرغبة لدى اللاعبين، وهو من الصعب السيطرة عليه من قبل الجهازين الإداري والفني في هذا التوقيت، لكن إذا استمر الحال نفسه الموسم المقبل فيجب أن تكون هناك وقفة من قبل مجلس الإدارة لأن المركز الرابع الحالي لا يرضي جماهيره التي تريد معانقة الألقاب مرة أخرى.



الفحيحيل.. دائما يقاتل



في هذا الموسم نرفع القبعة لكتيبة المدرب السوري فراس الخطيب في الفحيحيل، والتي أثبتت أن العطاء والاختيار المميز للاعبين المحليين والمحترفين سيكون انعكاسهما إيجابيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وها هم توجوا مجهودهم بنهاية مميزة بانتصار على القادسية وتمكنوا من الوصول للمركز الخامس الذي يعتبر بداية الخطوة نحو المنافسة على الألقاب مستقبلا شرط المحافظة على استقرار الفريق وتغيير محترف أو اثنين لا أكثر مع التعاقد مع لاعبين محليين مميزين.



السماوي.. دخل مهزوما



من شاهد مواجهة السالمية أمام العربي يدرك تماما أن الفريق دخل مهزوما قبل أن تنطلق المباراة، لذلك شاهدنا هجوما كاسحا من العربي ودفاعا مهزوزا وغير قادر على صد الهجمات، ولو كان المنافس قد استغل هجماته الضائعة لكانت النتيجة تاريخية، لذلك من الواضح أن إدارة النادي تداركت هذا الوضع سريعا بإبقاء المدرب د.محمد المشعان لموسم آخر لأنه حقق المطلوب بالبقاء مع الـ 6 الكبار لكنه جاء في توقيت صعب جدا يعيد خلاله الفريق للمنافسة، كما كان إعلان بقاء البرازيلي أليكس ليما خبرا مفرحا لأنصار الفريق رغم مرارة الهزيمة الكبيرة تلاها عدد من الصفقات للاعبين المحليين والمحترفين.





الغانم: «الأبيض» يجدّد لبونياك والخماسي الأجنبي



يحيى حميدان



أعلن رئيس نادي الكويت خالد الغانم تجديد التعاقد مع المدرب الصربي بوريس بونياك للاستمرار في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لموسم آخر بعد تحقيقه لقبي دوري «زين الممتاز» وكأس سمو الأمير.



وأكد الغانم، عقب التتويج رسميا بلقب «دوري الزعامة» عقب ختام الجولة العاشرة والأخيرة من دور تحديد بطل الدوري الممتاز، استمرار جميع المحترفين الأجانب الخمسة للموسم المقبل أيضا، وهم: الثلاثي التونسي بلال عيفة وياسين العامري وطه ياسين الخنيسي والبحريني محمد مرهون والمغربي مهدي برحمة، وذلك لرغبة الإدارة في الحفاظ على استقرار الفريق وتمكنهم من قيادة «الأبيض» لتحقيق 3 ألقاب في الموسم المنقضي، بالإضافة إلى كأس السوبر. وأشار الغانم إلى أن تحقيق لقب «دوري الزعامة» كان النقطة الفاصلة في التجديد للجهاز الفني كاملا وجميع المحترفين الأجانب والمحليين كذلك.



ونفى الغانم بشكل قاطع دخول الكويت في مفاوضات مع محترف العربي الليبي محمد صولة، مؤكدا أنه لم يتم التفاوض معه، وأن ما تردد حول هذا الموضوع هو اشاعات غير صحيحة وأنه ملتزم بعهده مع نادي العربي ورئيسه عبدالعزيز عاشور وجماهيره بعدم التفاوض مع اللاعب.



وعن مناداة البعض بتطبيق ما يسمى بـ«اللعب النظيف» وتوافق مصروفات الأندية مع المداخيل المالية الخاصة بها، أوضح الغانم أن أمر المكافآت يعود لكل ناد وقدراته، مضيفا: «إذا اعتمد أي ناد على دعم الدولة فإن الرياضة الكويتية لن تتطور»، ضاربا المثال بنادي الكويت الذي ينفق بشكل كبير على جميع الألعاب، مشكلا فرقا قوية نجحت في تحقيق العديد من البطولات المحلية والخارجية أيضا.



وأوضح الغانم أن تركيز «الأبيض» حاليا توجه صوب كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيلتقي مع نواذيبو الموريتاني الجمعة المقبل في نواكشوط ضمن الدور الثاني من التصفيات، قبل أن يستضيفه على ملعبه في كيفان 8 يونيو المقبل.



وبين الغانم أن المباراة في نواكشوط ستكون صعبة بسبب طول رحلة السفر ونوعية ملعب المباراة، لذلك علينا التجهيز للمواجهتين بأفضل شكل ممكن ورغبتنا أكيدة في الوصول الى النهائيات وتمثيل الكويت بصورة مشرفة.



السالمية يبرم 7 تعاقدات



هادي العنزي



أبرم الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف عدة تعاقدات لتعزيز صفوف «السماوي» للموسم الكروي المقبل 2023-2024، ودشن تعاقداته بتجديد عقد المدرب الوطني د.محمد المشعان.



كما أبرم 6 صفقات «صيفية» مبكرة، مع المهاجم الغاني إيساكا قادما من الجهراء، ولاعب وسط النصر السابق زيد زكريا، ولاعب وسط منتخبنا الوطني واليرموك السابق عثمان الدوسري، ومهاجم التضامن السابق يوسف العنيزان، فيما جدد تعاقده مع المدافع البرازيلي أليكس ليما، ولاعب الوسط فهد المجمد، ولايزال ملف التعاقدات الصيفية مفتوحا على مصراعيه .



العربي يعلن مغادرة الجهاز الفني



مبارك الخالدي



أعلن مجلس إدارة النادي العربي رسميا انتهاء التعاقد مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البوسني روسمير سفيكو، متمنيا للمدربين التوفيق والنجاح في إشارة إلى مغادرة الجهاز الفني بعد عدم التجديد لهم والتوجه نحو البحث عن طاقم فني جديد لقيادة «الأخضر» في الموسم المقبل.



من جانب آخر، أقامت إدارة النادي حفلا مصغرا مساء أمس لتكريم ووداع المحترف الليبي السنوسي الهادي الذي أعلن الرحيل عن الفريق بعد 4 سنوات تخللها العديد من البطولات أبرزها استعادة لقب الدوري 2021.



الحكام في الميزان



8.5السلوفيني سلافكو فينتشيتش (الكويت - كاظمة):



لم يجد صعوبة في إدارة المباراة بعدما سارت في اتجاه واحد لمصلحة الكويت، كما احتسب ركلة جزاء صحيحة للأبيض بعد العودة الى تقنية الـVAR.



8.5عبدالله جمالي (السالمية - العربي):



كان موفقا في إدارة المباراة واحتسب ركلة جزاء صحيحة لمصلحة العربي قبل الرجوع إلى تقنية الـVAR بسبب قربه من الخطأ لحظة وقوعه.



8.5داود العبدالله (الفحيحيل - القادسية):



رغم قلة خبرته وعدم وجود تقنية الـVAR، إلا أنه أدار المباراة باقتدار واحتسب ركلة جزاء صحيحة لمصلحة الفحيحيل.



زايد نجم الأسبوع



استحق لاعب وسط الكويت فيصل زايد، أن يكون نجم الأسبوع في هذه الجولة بعدما قدم مستوى مميزا في مباراة فريقه أمام كاظمة سجل من خلاله 3 أهداف «هاتريك»، مع مساهمته بالعديد من الأهداف من خلال تحركه المميز والسليم طوال شوطي المباراة، ما أدى إلى تحقيق الأبيض فوزا عريضا على منافسه.



صح لسانك



بادرة طيبة من إدارة الكويت دعوة مدربه السابق علي عاشور في يوم التتويج بعدما قاد الفريق إلى مرحلة متقدمة في الدوري قبل رحيله.



«بوركتم»





غلط X غلط



مهما كانت الأسباب فالخسارة بثمانية أهداف لا تتناسب واسم وسمعة فريق مثل كاظمة صاحب إنجازات سابقة محليا وخليجيا.



«مفاجأة»



فريق «الأنباء» بعد الجولة العاشرة



اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة العاشرة ضمن منافسات المجموعة الأولى في دوري زين الممتاز، وضم كلا من:



٭ الحارس: ضاري العتيبي (الكويت).



٭ الدفاع: حسن حمدان (العربي)، جوليو سيزار(الفحيحيل)، فهد حمود (الكويت).



٭ الوسط: حسين أشكناني (العربي)، أحمد الزنكي (الكويت)، سيف الحشان (العربي)، فيصل زايد (الكويت)، عيد الرشيدي(القادسية).



٭ الهجوم: محمد الصولة (العربي)، يوسف بن سودة (الفحيحيل).



في المرمى



٭ حصل مهاجم الكويت ياسين الخنيسي على لقب هداف الدوري برصيد 20 هدفا، وجاء خلفه مهاجم العربي محمد الصولة بـ19 هدفا، ومن بعدهما مهاجمي النصر محمد دحام وكاظمة شبيب الخالدي بـ18 هدفا.



٭ لم تشهد الجولة أي حالة طرد بسبب عدم وجود تدخلات قوية أو حالات تستدعي الحصول على الطرد المباشر.



٭ جميع الفرق تمكنت من التسجيل في هذه الجولة التي شهدت تسجيل 25 هدفا في 3 مباريات.



٭ الكويت البطل يعتبر الأفضل بخطي الهجوم والدفاع، حيث سجل 65 هدفا واستقبل مرماه 33 هدفا ضمن منافسات المجموعة الأولى.



٭ يعتبر دفاع الفحيحيل الأضعف باستقبال مرماه 51 هدفا، فيما يعتبر هجوم السالمية الأضعف بتسجيل 37 هدفا ضمن منافسات الـ6 الكبار.



منو سجل؟



٭ الكويت: فواز المبيليش - فيصل زايد (3) - علي حسين - يوسف ناصر - عمرو عبدالفتاح - أحمد الظفيري.



٭ كاظمة: طلال القيسي.



٭ السالمية: عبدالهادي خميس - مهدي دشتي - كارلوس أندريس.



٭ العربي: محمد الصولة (2) - سيف الحشان - كينجسلي إيدو - السنوسي الهادي - بسام الصرارفي.



٭ الفحيحيل: يوسف بن سودة (2) - فيتور داسيلفا (2).



٭ القادسية: عيد الرشيدي (2) - سلمان البوص.