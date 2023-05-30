

مفرح الشمري



إثر نوبة قلبية، توفي «التاريخ العريق» أسامة الروماني فجر امس بعد مسيرة فنية وإنتاجية حافلة عمرها أكثر من 50 عاما، وذلك بعد عودته إلى بلاده مودعا الكويت وأهلها بعد ان قضى فيها قرابة 30 عاما، كان مثالا للفنان الصادق والمنتج السخي والتعامل الراقي مع زملائه وخصوصا في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تأسست عام 1979 ومقرها الكويت والتي كان باكورة إنتاجها مسلسل الأطفال التلفزيوني «افتح يا سمسم» الذي يعتبر النسخة العربية للمسلسل الأميركي الناجح (شارع سمسم) الذي عرض أول مواسمه عام 1969 وحصد من خلالها جائزة إيمي بعد نجاحه الباهر، فعمل صناعه نسخا كثيرة بلغات وثقافات مختلفة.



وجاء إنتاج النسخة العربية كرسالة تربوية وتعليمية لأطفال الوطن العربي، وتم تكليف الراحل أسامة الروماني كمراقب لبرنامج المشروع، وذلك لما يمتلكه من أفكار وثقافة في إخراج هذا المشروع إلى النور، وعرض المسلسل وحقق نجاحات مذهلة في الخليج والوطن وحصد العديد من الجوائز، ليواصل إنتاجاته وأفكاره في هذه المؤسسة العريقة التي أنتجت العديد من البرامج التوعوية مثل «سلامتك» و«قف» بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الكرتونية والدرامية الموجهة للطفل والأسرة.



الراحل أسامة الروماني، سوري الانتماء، كويتي الهوى، فهو مرجع مهم بالساحة الفنية والثقافية والأدبية لمن يقصده، عمل مع جميع القيادات الإعلامية التي أدرات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وهم إبراهيم اليوسف والراحل عبدالوهاب سلطان والراحل بدر المضف والراحل فوزي التميمي وهاشم محمد الشخص وعبدالمحسن البناي وصولا للإعلامي القدير علي الريس ومن ثم عاد الراحل أسامة الروماني لوطنه سورية ليشارك في أعمالها الدرامية مثل «خريف عمر» و«كرزون» و«صبايا» و«حوازيق» و«كسر عضم» وكان آخر ظهور له في رمضان الماضي من خلال مسلسل «مربى العز» للمخرجة رشا شربتجي، ليحفر اسمه مجددا في قلوب جمهوره الذين عشقوه في مسرحية «ضيعة تشرين» و«غربة» مع الفنان القدير دريد لحام.



رحم الله الفنان القدير أسامة الروماني، ذهب جسدا ولكن تبقى أعماله في قلوبنا لا تموت.