

رغم تصريحات الفنان حسن يوسف المتكررة عن رفض زوجته الفنانة شمس البارودي التراجع عن قرار الاعتزال والعودة للتمثيل بأي شكل، أكد ابنهما الفنان عمر حسن يوسف، أن والدته ستنهي فترة الـ40 عاما من الغياب تلبية لطلبه، بالظهور في فيلم وثائقي تتحدث فيه عن مسيرتها الفنية والعائلية وأسباب اعتزال الفن.



وأشار عمر، خلال حلوله ضيفا على برنامج «القاهرة اليوم»، إلى أنه بدأ التحضير خلال الفترة الحالية لفيلم وثائقي يتناول سيرة حياة والده ووالدته، مؤكدا أنه نجح بعد مجهود كبير في إقناعها بالظهور مرة أخرى، وذلك بعد سنوات طويلة من الاختفاء، حيث أعلنت اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في يونيو من العام 1983، بعد أداء مناسك العمرة مع زوجها حسن يوسف، لافتا إلى أن والدته ستتحدث خلال العمل الجديد عن أهم المحطات في حياتها الفنية والشخصية، وتفاصيل اتخاذها قرار الاعتزال.



وسبق أن تعرضت شمس البارودي لانتقادات قاسية مع بدء تسريب أنباء مشاركتها في الفيلم الوثائقي، وردت على الجميع برسالة قوية قالت فيها: «لن تكونوا أحرص عليا من نفسي التي تركت كل ما يسيل عليه لعاب المتطاولين طمعا في جنة الله ورضاه، ومن يعايروني بأعمال فنية كل جميلات الفن عملوها، وأنا اعتزلت في أول سن 30 تاركة شهرة ومال من أجل رضا الله».



وخرج بعدها الفنان حسن يوسف لينفي صحة الأخبار المتداولة عن عودة زوجته إلى الساحة الفنية من جديد، مؤكدا أن هذه الشائعة تتكرر سنويا، وقال إنه لا يعرف السر وراء تكرارها خاصة بعد نشر أي صور عائلية.