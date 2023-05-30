إعادة طرح مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها في «كبد»

مقر خاص بالبلدية في «المطلاع» لمراقبة أداء المقاولين العاملين في البناء

بداح العنزي



لم يتمكن أعضاء المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري امس من استخدام المادة 25 للتمسك بقراره برفض تحصيل رسوم اقامة المظلات في السكن الخاص والاستثماري والصناعي والحرفي وذلك بعد ان صوت المجلس على رفض اعتراض الوزير، حيث سقط التصويت ولم يحظ بالاغلبية بعد ان وافق 8 اعضاء على التمسك بالقرار ورفض الرسوم وبذلك تكون الرسوم «نافذة» من خلال تحصيل نصف دينار مقابل كل م2 في السكن الخاص ودينار في «الاستثماري» و«الصناعي» و«الحرفي» تحصل لمرة واحدة.



ووافق المجلس على اعادة طرح مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها في منطقة كبد، كما وافق على السماح بتخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها، واعتماد مقر خاص بالبلدية في منطقة المطلاع لمراقبة أداء المقاولين العاملين بمجال البناء، وإقرار استبدال الاكياس السوداء الخاصة بـ «الحاويات السكنية» بأخرى صديقة البيئة، والسماح بإضافة نشاط مكتبة للأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الاستثماري، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق وبحث المجلس رد الإدارة القانونية على العضو فهدالعبد الجادر بشأن عقود نقل النفايات، حيث تم الاكتفاء بالرد، كما تم الاكتفاء بالرد على سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن التعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها، وتم الرد على السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق، حيث وافق المجلس على احالة الرد الى لجنة المخطط الهيكلي.



كما اطلع المجلس على الرد على السؤال المقدم من العضو فهيد المويزري بشأن أسباب تأخر الردود على أسئلة الاعضاء، حيث اكد المويزري ضرورة احترام اللائحة والرد على اسئلة الاعضاء بالوقت المحدد دون تأخير، ولذلك فإن هذا الامر يعتبر استخفافا بالاسئلة، لذلك ستتم اعادة السؤال لعدم الاكتفاء بالرد.



وبحث الرد على السؤال المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن الملاعب الرياضية المقامة على الأراضي الفضاء في أماكن السكن الخاص، حيث اشار الجدعان الى وجود ملاعب في السكن الخاص وإيصال التيار الكهربائي لها رغم انها مخالفة ولم تتمكن البلدية من إزالتها.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس ان الملاعب تعتبر مخالفة، حيث يتم توجيه انذار وبعد ذلك تتم إزالته.



وعقب ناصر الجدعان بأن الموضوع يخص الساحات الفضاء واستغلالها ملاعب رغم أنها غير مرخصة ولذلك أطلب حصر كل الملاعب بالمنطقة.



وانتقل المجلس لبحث الرد على السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية، حيث أشار المطيري إلى ان الموقع تم تخصيصه لهيئة الصناعة وتأجيره الى شركة، كما تم سحبه في 2013 وترك الى ان تم تسليمه الى الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من ابريل 2018 ولذلك أستغرب عدم اتخاذ قرار بشأنه خاصة ان هناك قرارا بسحب المشاريع غير المنفذة.



وقال مدير القانونية رجعان الغريب يمكن للبلدية مخاطبة «الصناعة» لبيان أسباب التأخير قبل اتخاذ قرار بسحب المشروع لذلك اطلب احالة الموضوع الى اللجنة القانونية والمالية.



وبحث المجلس الرد على السؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن التقييم الشهري لأداء شركات النظافة، وأشارت الى ان الرد وصلها من البلدية بأن اداء الشركات مُرض، مؤكدة أنها غير مكتفية بالرد، كما بحث المجلس الرد على السؤال المقدم من العضو فهد العبد الجادر بشأن القسائم الصناعية المخصصة للتخزين، حيث اعتبر العبدالجادر ان هذا الموضوع يعتبر من الأزمات لعدم وجود مخازن حيث يسبب ذلك غلاء المنتج، كما أن أغلب المواقع للجهات الحكومية دون استفادة المواطنين ولذلك لابد من معرفة النسبة المخصصة للمواطنين، واطلب ابقاء السؤال على جدول الأعمال حتى يتم الانتهاء من الأمر.



وبين المراقب في المخطط الهيكلي يوسف العازمي أن الأراضي التخزينية يتم تسليمها لهيئة الصناعة وهي الجهة المختصة بتوزيع الأراضي، ووافق المجلس على احالة الرد الى لجنة تحرير الاراضي.



المستشفيات الأهلية



وبحث المجلس توصية اللجنة الفنية بالموافقة على 7 مواقع لإقامة مستشفيات أهلية في كل المحافظات. وقالت العضو م.منيرة الأمير ان وزارة الصحة مسؤولة عن صحة الانسان وعليها توقير كافة الاحتياجات لذلك أرفض الطلب لأن وزارة الصحة ليست المعنية بالاستثمار.



ووصف العضو فهد العبدالجادر ان بعض الوزرات «تجار عقار» مدللا على ذلك بطلب الوزارات اراضي بأعداد كبيرة ولذلك الطلبات عشوائية.



من جهته، تساءل العضو فهيد المويزري عن رؤية وزارة الصحة لهذه الاراضي خاصة عدم وجود نظرة واضحة من قبل الوزارة ولذلك يجب اعادة الموضوع وبيان الاحتياج الفعلي للمستشفيات.



ووافق المجلس على رفض طلب وزارة الصحة تخصيص 7 مواقع لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات أهلية بمختلف محافظات الكويت وذلك بعد رفض 6 اعضاء الطلب وموافقة 5 وامتناع عضو واحد.



وأقر المجلس اقتراح رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها، وافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري توسعة الموقع لتخصيص لخزان تجميع مياه الأمطار بمنطقة النهضة مع تخصيص مسارين لتجميع المياه.



كما اقر المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الروضة قطعة رقم 5 موقع مقترح رقم 2.



وانتقل المجلس الى التصويت على توصيات لجنة محافظة الأحمدي، حيث تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص حوض وقناة مائية وخط ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار بمنطقة المقوع، والموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع حوض و2 قنوات مائية لتجميع وتصريف مياه الأمطار بمنطقة الوفرة.



وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع حوض التجميع مياه الأمطار B1 مع القناة المائية CH1 ووصلة الربط في منطقة الشعيبة. وبحث المجلس توصيات لجنة الإصلاح والتطوير حيث ناقش كتاب د.محمد النغيمش بشأن تطوير نفق دروازة العبدالرزاق.



وقال د.حسن كمال إننا ما زلنا نعاني من مشكلة النفق والتقاطعات ولذلك كيف ستتم عملية التنمية اذا كان هذا الموضوع أخذ وقتا كبيرا. ووافق المجلس على حفظ الطلب بناء على توصية اللجنة.



واعتمد المجلس اقتراح العضوين م.عبداللطيف الدعي وم.شريفة الشلفان بشأن تنظيم وسرعة دراسة معاملات اللجان الواردة وعمل جدول الأعمال بصورة تفاعلية.



ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر، بشأن وضع مقر خاص بالبلدية في مدينة المطلاع لمراقبة أداء المقاولين العاملين بمجال البناء، كما وافق على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي، بشأن تطوير جودة وسائل التواصل الاجتماعي وموقع بلدية الكويت، مشيرا الى ان تلك الوسائل الاعلامية واجهة إعلامية للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال حساب إنستغرام، وتويتر، الموقع الإلكتروني ما يتطلب تحديث الصفحة باستمرار.



أكياس صديقة للبيئة



واطلع المجلس على توصيات لجنة شؤون البيئة، حيث وافق على اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن استبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة مع التنسيق مع الجهات ذات الصلة الهيئة العامة للصناعة ومعهد الأبحاث، البلدية، وزارة التجارة والصناعة، ووافق على اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن إعادة طرح مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها في منطقة كبد، وأقر اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري، بشأن إضافة نشاط مكتبة للأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الاستثماري.



وانتقل المجلس لمناقشة توصيات لجنة الفروانية، حيث تمت الموافقة على اقتراح العضو فهيد المويزري باستحداث دوار مقابل منطقة السجون في الصليبية الصناعية كبديل عن التقاطع القائم على طريق الصليبية مع شارع ابراهيم بن الأغلب الفاصل بين القطعتين 3 و4 بمنطقة الفردوس، كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض مكشوفة لتجميع مياه أمطار وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسارات صرف مياه الأمطار حول منطقة غرب عبدالله المبارك وضمن منطقة رجم خشمان وحول مشروع كبد لتربية الأغنام.



واعتمد المجلس طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع توزيع المواد التموينية بمساحة 150م2 ضمن مركز ضاحية جمعية الأندلس في القطعة 11.



دراسة اقتراحات الأعضاء



وأحال المجلس اقتراحات الأعضاء التالية الى الجهاز التنفيذي: الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن استحداث مدخل ومخارج جديدة لمنطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكانية، الاقتراح المشترك والمقدم من رئيس المجلس عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري، فهد العبدالجادر، عبدالله العنزي، ناصر الجدعان، م.إسماعيل بهبهاني، بشأن إنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت، الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن إلغاء الإشارة الضوئية واستحداث استدارة، الاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن السماح بارتداد مسقوف للأنشطة التجارية، الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن استحداث مدخل فرعي من طريق الرياض السريع (50 Road)،



اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن دور قطاع الرقابة والتفتيش.





الرومي: إيجاد قاعدة بيانات وإجراء مسح شامل لتقييم أعمال النظافة



دعت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات من خلال الملف الإلكتروني الخاص بالنظافة وإجراء مسح شامل لتقييم المحافظات والمدن والمناطق ومتابعة طبيعة وحجم النفايات.



وقالت م.الرومي خلال مداخلة في الجلسة: ناقشنا الأسئلة التي تقدمت بها للجهاز التنفيذي بخصوص عقود النظافة والتي تعتبر من أهم العقود التي تبرمها البلدية ولها تأثير مباشر على نظافة المدن وصحة الأفراد، بالإضافة إلى أهميتها للمساعدة في تحديد طبيعة وحجم النفايات وآلية تجميعها وتسهيل إعادة تدويرها.



وأضافت: كانت أسئلتي لتقييم الوضع الحالي لعقود النظافة والوقوف على أسباب القصور لنتمكن من المشاركة في تقديم حلول بناءه وقابلة للتطبيق لما يخدم تحقيق الهدف المنشود لمدن آمنة ونظيفة، ويوجد قصور في قاعدة البيانات التي يمكن من خلالها بيان طبيعة وحجم النفايات وتوزيعها وتصنيفها حسب مناطق الكويت، حيث لا توجد إحصائية حسب المناطق خصوصا بعد تصريح وزير الدولة لشؤون البلدية أن هناك توجها بإطلاق تطبيق إلكتروني جديد يختص بالدرجة الأولى بملف النظافة.



الدبوس: سد الشواغر بالوظائف الإشرافية في البلدية



عبر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس عن شكره لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاتصالات فهد الشعلة على ثقته وتكليفه القيام بمهام مدير عام البلدية.



وقال الدبوس: إن هذا التكليف يحملني مسؤولية استكمال المسيرة التي بدأها من قبلي، داعيا الله أن يوفقني على حملها في سبيل النهوض بخدمات البلدية وتطوير الأداء بكل قطاعاتها من اجل مصلحة وطننا العزيز في ظل حكم صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما.



وأضاف: أنتهز هذه الفرصة في أولى اجتماعاتي مع أعضاء المجلس البلدي ان ابدي رغبة الجهاز التنفيذي في فتح باب التعاون مع المجلس على مصراعيه من اجل الارتقاء بمستوى خدمات البلدية ودراسة كل المقترحات التي يقدمها أعضاء المجلس، كما أدعو جميع قطاعات البلدية الى الالتزام بالرد على اسئلة اعضاء المجلس خلال المدة القانونية المحددة.



وتابع: نعمل حاليا على سد الشواغر في الوظائف الإشرافية لإعطاء دفعة من الدعم الممكن للاستفادة من الطاقات الوطنية ودراسة رؤيتهم فيما يخص تطوير العمل، كما تم الايعاز لقطاعات البلدية في المحافظات بتشديد الدور الرقابي واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي تجاوزات، ونلتمس من المواطنين التجاوب ومساعدة البلدية في اداء دورها الرقابي، لافتا الى أن البلدية تعكف حاليا على التجهيز للعرس الديمقراطي بالتعاون مع الوزارات والجهات الاخرى.



واختتم قائلا: ادعو كل مسؤولي البلدية لانتهاج سياسة الباب المفتوح واستقبال المواطنين وبحث مطالبهم سواء من المعاملات او الشكاوى والنزول الى أرض الواقع للاطلاع على المشكلات بأنفسهم، وسيظل مكتبي مفتوحا أمام طلباتهم ومقترحاتهم وكل ما فيه إعلاء للصالح العام وخدمة الوطن.





إشادة بجهود المنفوحي وتهنئة لسعود الدبوس



أشاد عدد من اعضاء المجلس البلدي بالجهود المميزة التي بذلها المدير العام السابق للبلدية م.أحمد المنفوحي ودوره الرائد طوال السنوات الماضية مما ساهم في تطوير العمل، متمنين له التوفيق في حياته المقبلة.



كما قدم عدد من الاعضاء التهنئة إلى مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له دوام التوفيق في القيام بأعماله.



تعزية بوفاة زوجة نصار العازمي



قدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة أمس أحر التعازي الى العضو نصار العازمي بوفاة زوجته، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم آلها وذويها الصبر والسلوان.