عبدالكريم العبدالله

شاركت جمعية العلاج الطبيعي ممثلة في رئيس الجمعية هناء الخميس والامين العام عبير التجلي في اجتماع الجمعية العمومية رقم 20 للاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي الذي يقام في دبي على مدار يومين متتاليين ٣٠-٣١ مايو الجاري .

وقالت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس، انه سيتم انتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد غداً الاربعاء، حيث تقوم جمعية العلاج الطبيعي الكويتية بتمثيل الكويت والمشاركة في الانتخابات رسميا.

وذكرت انه سيعقب ذلك مؤتمر الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي في دبي في الفترة من ٢-٤ يونيو في مركز المؤتمرات الدولي والذي ستحضره رئيس الجمعية والامين العام للاطلاع على اخر المستجدات في العلاج الطبيعي، كما سيشارك نخبة من اختصاصيي العلاج الطبيعي من دولة الكويت في المشاركة ببعض المحاضرات والبوسترات العلمية في انشطة المؤتمر