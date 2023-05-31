

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



ينتظر عشاق ومتابعو الدوري القطري، صيفا حارا هذا العام، بعد اشتعال نار الميركاتو الذي ستدخله أندية الدوري القطري، بكل قوة من أجل تدعيم الصفوف استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد في 17 أغسطس المقبل.



وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن جميع الأندية حصلت على دعم مالي كبير من لجنة الاستكشاف المركزي داخل الاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك بعد قرار الاتحاد برفع عدد المحترفين في الدوري القطري ودوري الدرجة الثانية إلى 7 لاعبين دفعة واحدة بعدما كان لا يتجاوز الخمسة على مدار المواسم الماضية.



وأقر الاتحاد في تعميمه تسجيل عدد لا يتجاوز 28 لاعبا في كشوفات فئة الفريق الأول من بينهم 7 لاعبين أجانب كحد أقصى ضمن قائمة الـ28 لاعبا لفئة الفريق الأول بشرط ألا يشغل أي لاعب من اللاعبين الخمسة مركز حارس مرمى في أي وقت من أوقات المباراة.



وقام نادي الريان بتوجيه الشكر إلى مهاجمه الإيفواري يوهان بولي، بعدم تجديد التعاقد معه الذي انتهى بنهاية الموسم المنصرم، بعد أن قضى اللاعب 3 مواسم بقميص نادي الريان، ليقترب اللاعب في صفقة انتقال حر إلى صفوف نادي الغرافة، والذي حسم صفقة انتقال المحترف التونسي لنادي الدحيل فرجاني ساسي، فيما قررت إدارة نادي الدحيل عدم تجديد تعاقدها مع المدافع الأرجنتيني فيدريكو فيرنانديز وذلك بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنقضي.



وانضم فيدريكو لنادي الدحيل في فبراير الماضي، بشكل مؤقت، بدلا من البرتغالي روبن سيميدو الذي تعرض للإصابة.



العربي يفاوض زين الدين



بينما دخل النادي العربي في مفاوضات قوية مع مدافع نادي اتحاد العاصمة الجزائري زين الدين بلعيد، لارتداء قميص النادي القطري في موسم 2023-2024، ليكون بديلا للمدافع الإسباني مارك مونييسا الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم المنصرم.. ويوجد بلعيد على رادار الكثير من الأندية الفرنسية، أبرزها تولوز الذي كان يراقب اللاعب في بطولة كأس أفريقيا للمحليين التي أقيمت في الجزائر، وشهدت تألق صاحب الـ24 عاما مع المنتخب الجزائري، وكذلك نادي لوهافر الذي يهتم بالتعاقد مع اللاعب إضافة إلى الأهلي المصري.



زاها في السد



وأصبح مصير المهاجم الجزائري بغداد بونجاح مرتبطا بحسم نادي السد لصفقة المهاجم الإيفواري لنادي كريستال بالاس الإنجليزي ويلفريد زاها، الذي اقترب بشكل كبير من ارتداء قميص الزعيم السداوي في الموسم الجديد.



وكان السد قرر في وقت سابق في عدم التجديد لمحترفه الإسباني سانتي كازورلا نظرا لكبر سنه، بالإضافة إلى انتهاء عقد المهاجم المغربي أيوب الكعبي، والكوري الجنوبي جونغ وو يونغ.



وتسعى إدارة السد للانتهاء من جميع الصفقات الخاصة بالفريق الكروي قبيل المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان، التي ستقام في السعودية خلال الفترة من 20 يوليو إلى 5 أغسطس، وقد نجح بالفعل في تدعيم صفوفه بالمدافع الإيراني محمد أمين حزباوي لمدة 5 مواسم قادما من صفوف نادي فولاد خوزستان الإيراني، بالإضافة إلى التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي باولو أوتافيو في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، قادما من صفوف فولفسبورغ الألماني، كما يقترب من التعاقد مع المحترف الكولومبي لنادي بورتو البرتغالي ماتيوس أوريبي.



الوكرة يطلب نجم الأهلي



وكشفت مصادر أن نادي الوكرة توصل إلى اتفاق شبه رسمي مع إدارة النادي الأهلي المصري لانتقال لاعبه حمدي فتحي إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجديد.



تدريبات المنتخب



الى ذلك، يواصل المنتخب القطري تدريباته اليومية خلال معسكره الحالي في ملاعب أكاديمية أسباير، استعدادا للسفر إلى مدينة فيينا النمساوية الغد لخوض معسكره الخارجي قبيل المشاركة في منافسات بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبلين.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري 3 مباريات ودية خلال معسكره الأوروبي أمام منتخب كرواتيا للمحليين في 8 يونيو المقبل، وجامايكا في 15 يونيو وأخيرا أمام نيوزيلندا في 19 يونيو على أن تغادر بعثة العنابي إلى الولايات المتحدة الأميركية يوم 20 يونيو المقبل، لخوض منافسات الكأس الذهبية، حيث يلعب العنابي ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات هايتي والمكسيك وهندوراس.