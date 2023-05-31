بيروت - ناجي شربل



عزز الرياضي بيروت رقمه القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان منذ إطلاقها، ثم في عصرها الحديث بعد 1992، فانتزع لقبه الـ 31 والـ 17 في العصر الحديث.



واستعاد الرياضي اللقب الذي فقده الموسم الماضي لمصلحة بيروت فيرست كلوب، بتغلبه على دينامو لبنان 4-1 من 7 مباريات ممكنة بينهما في الدور النهائي.



وجدد الرياضي إسقاط مضيفه 77-71 للمرة الثانية، بعدما فعل ذلك في المباراة الثالثة مساء الجمعة الماضي.



وأنهى الفريق «الأصفر» موسما لم يكن سهلا عليه، إذ حل ثالثا في الدوري المنتظم، وبدل مديره الفني مستعيدا «ابن النادي» المدرب أحمد فران الذي حل مكان المدرب المستقيل جورج جعجع. كما أحدث تغييرا في لاعبيه الأجانب، وخصوصا في مركز لاعب الارتكاز. وأضاف «عريس السلة اللبنانية» (اللقب الذي اشتهر به) بطولة لبنان إلى بطولة دوري السوبر لمنطقة غرب آسيا التي أحرزها على حساب غوركان الإيراني، بعد بداية متعثرة للأصفر في المسابقة الإقليمية.



في حين حقق دينامو لبنان نتيجة جيدة في موسمه الثاني بالدرجة الأولى، وبلغ الدور النهائي، بعدما سبق له خوض سلسلة نصف النهائي «فاينال فور» الموسم الماضي أمام الرياضي بيروت.