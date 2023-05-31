

قال مدرب مان يونايتد إريك تين هاغ إنه سعيد بوجود هاري ماغواير مع الفريق، لكنه أكد أن قلب الدفاع سيتخذ قراره بشأن مستقبله بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية.



وتراجع مدافع منتخب إنجلترا في ترتيب اختيارات التشكيلة خلف ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف، وحتى الظهير الأيسر لوك شو شارك كقلب دفاع في بعض المباريات، ما قلص مشاركات ماغواير ودخل التشكيلة الأساسية 8 مرات فقط في الدوري هذا الموسم.



وأصبح ماغواير أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى «اليونايتد» من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (100.97 مليون دولار) في 2019، ويرتبط اللاعب بعقد حتى 2025.



وردا على سؤال حول مستقبل ماغواير، أبلغ تين هاغ صحيفة «التايمز»: «دعونا نقول إني سعيد بوجوده معنا، وعندما كنا نحتاجه نجح في أداء المطلوب، لكن الأمر يعلق بقراره هو أيضا».



وأكد المدرب الهولندي أن ماغواير يبذل قصارى جهده في التدريب ولعب دورا مهما كقائد للفريق، لكنه يعتقد أن اللاعب قد لا يقبل الاستمرار على مقاعد البدلاء.



وقال تين هاغ «لا يشعر أحد بالسعادة في هذا الموقف، وهو أيضا».



وأكد مدرب يونايتد أن ديفيد دي خيا سيستمر مع التشكيلة الموسم المقبل، لكنه قال إن الحارس الإسباني، صاحب أكبر عدد مرات من الشباك النظيفة في الدوري الممتاز هذا الموسم، سيواجه منافسة على مركزه.



وأضاف «لن أقول إنه سيبقى الحارس رقم 1 لأن في فريق مثل مان يونايتد يجب أن تكون هناك منافسة في كل المراكز».



احتل يونايتد المركز الثالث في الدوري الممتاز الموسم المنصرم وأحرز لقب كأس الرابطة في أول موسم تحت قيادة تين هاغ كمدرب، ولديه الفرصة لإضافة لقب جديد عندما يواجه مان سيتي في نهائي كأس الاتحاد يوم السبت.



وقال تين هاغ «لقد تابعت الكثير من المباريات النهائية لكأس الاتحاد. هذا تراث أتطلع إليه. لا يتعلق الأمر بمحاولة إيقاف مان سيتي بل يتعلق بنا بالفوز بكأس الاتحاد. نريد أن نبني إرثنا الخاص».



ولم يحقق يونايتد الكثير من الإنجازات منذ الفوز بلقب الدوري لآخر مرة في موسم 2012-2013 تحت قيادة أليكس فيرغسون، لكن هناك تفاؤلا متزايدا في كتيبة المدرب تين هاغ. وأكد المدرب الهولندي أنه يتواصل مع فيرغسون.



وتابع «في ظل كل خبراته وذكائه، يكون من المفيد حقا التواصل معه. لقد تعلمت من السير أليكس الكثير لأنه أسطورة. إنه يمنحني الإلهام في عملية التدريب».



وواصل «بعد رحيل السير أليكس، تغيرت الثقافة على مدار السنوات. من أهم معايير السير أليكس التي أرادها توفير معايير عالية».



وأضاف تين هاغ «أريد أن أعيد ذلك حتى يعيش كل شخص في هذه المنظومة في أعلى المعايير ويتعلق الأمر بلاعبي كرة القدم أيضا».