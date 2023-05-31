برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، نظم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش بالتعاون مع شركة «سيغما» مؤتمر أمن الحدود والمنشآت الحيوية في فندق المتروبوليتان - سن الفيل.



وقد افتتح أمس المؤتمر بحضور عدد من الوزراء والسفراء والنواب وفاعليات أمنية واقتصادية واجتماعية وتربوية. وألقى العماد عون كلمة أكد فيها أهمية الخطوات المنجزة في ملف الثروة النفطية اللبنانية، مشددا على أن المؤسسة العسكرية تضع كل جهودها وقدراتها وإمكاناتها وجهوزيتها بتصرف هذا القطاع للوصول إلى النتائج المرجوة التي يعول عليها جميع اللبنانيين.



وأضاف: «في ظل التحديات الراهنة الناجمة عن التعقيدات السياسية والاجتماعية والمالية، لابد من مواكبة هذا الاستحقاق وتوفير كل مقومات النجاح له وبخاصة الأمنية منها، خصوصا أن الجيش هو الجهة الوحيدة والرئيسية المكلفة مراقبة المياه البحرية اللبنانية وحمايتها. كما تضع المؤسسة العسكرية كل إمكاناتها وجهودها في خدمة إنجاح هذا الاستحقاق بالتعاون مع الوزارات المعنية».



كذلك، ألقى كل من العميد الركن منصور زغيب مسير أعمال مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، ورئيس مجلس إدارة شركة سيغما رياض قهوجي كلمة بالمناسبة.