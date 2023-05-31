أعلن السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول، عن هبة تزيد قيمتها على 400 ألف جنيه إسترليني لقطع بدل للآليات الدورية المدرعة «لاندروفر RWMIK» إلى الجيش اللبناني.



وقدم السفير كاول الهبة في حفل تسليم بثكنة يوسف الأسطا ـ كفرشيما التابع للواء اللوجستي في الجيش اللبناني امس بحضور قائد اللواء اللوجستي بالوكالة العميد الركن جوني عقل ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون وضباط وعناصر من الجيش اللبناني.



وبعد الحفل، قال السفير كاول «أنا فخور بتقديم هبة مؤلفة من قطع بدل للآليات الدورية المدرعة بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني للمساهمة في قدرة الجيش اللبناني على الصمود ومرونة الجيش وجهوزيته الميدانية وسط أزمة اقتصادية حادة. وتشكل هذه الآليات العمود الفقري لتنقل الجيش اللبناني. وستواصل فرقنا البريطانية بقيادة الجيش اللبناني تطوير إجراءات الخدمة والصيانة والعناية بمعدات الآليات. ويبقى دور الجيش اللبناني أساسيا لحماية لبنان وشعبه، لاسيما في ظل هذه الأوقات الصعبة».



الجدير بالذكر، أنه منذ عام 2010 خصصت المملكة المتحدة أكثر من 98 مليون جنيه إسترليني من خلال صندوق حل النزاعات والاستقرار والأمن مما يسمح للجيش اللبناني بتحسين قدراته وتطويرها وتحديثها ليصبح قوة مسلحة محترفة قادرة على الدفاع عن لبنان وتوفير الأمن على طول حدوده مع سورية.