

حنان عبدالمعبود



طالبت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بلدية الكويت بإلغاء نشاط بيع الدواجن الحية في المحلات الاستثمارية الموجودة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والفروع التابعة لها، والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط.



وجاء في الكتاب الذي خاطبت من خلاله بلدية الكويت: بالإشارة إلى مراسلاتنا المتكررة مع وزارة الشؤون بشأن إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية بالمحلات والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط، وإفادتهم بأن تحديد كل الأنشطة الاستثمارية الموجودة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والفروع التابعة لها في القطع السكنية هو من اختصاص جهتكم الموقرة، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس البلدي، نحيطكم علما بضرورة إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلك.



وبينت الهيئة أن هذه المطالبة جاءت بناء على إفادة مدير إدارة المسالخ، ونائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة، وعملا بالرأي القانوني الصادر من إدارة الشؤون القانونية، وكذلك كتاب مسؤول مسلخ الأحمدي، والذي يشرح فيه بشكل تفصيلي الأضرار والسلبيات الناتجة عن وجود محلات بيع وذبح وتجهيز الدواجن الحية وقيامها بإجراءات الذبح والتنظيف في المناطق السكنية.



واختتم الكتاب بأنه بناء على ما سبق، وحرصا على المصلحة العامة وضمانا لسلامة المستهلكين، يرجى الإيعاز للمختصين بسرعة اتخاذ اللازم بهذا الشأن.