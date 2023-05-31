قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة م. محمد عبد الكريم استمرار العمل بالقرار رقم 133/2023م والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصصة لها أراض ووحدات صناعية. ومد فترة تقدم المستثمرين 3 شهور جديدة للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار بدءا من تاريخ الإعلان الجديد عن المد وفقا للقواعد المنظمة. ويأتي ذلك في إطار التيسير على المستثمرين، وتلبية لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية وتذليل أي عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج.



هذا، ويشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح 6 أشهر مهلة مجانية لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة ـ إن وجدت ـ مع امكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات، أو خصم 75% من الغرامات عند الدفع الفوري بشرط الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.



ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة له.



هذا، وتدعو الهيئة أصحاب المشروعات لسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من الحوافز المقررة بعد مد العمل بها.