معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية نظم دورة تدريبية شاملة ومفصلة لأعضاء السلطة القضائية بشأن إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها

أسامة أبو السعود



نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مساء أمس دورة تدريبية شاملة ومفصلة لأعضاء السلطة القضائية، بشأن إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها، استعدادا لانتخابات مجلس الأمة التي ستجرى الثلاثاء 6 يونيو.



وكانت الدورة برعاية المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة الذي حث المشاركين في الدورة على التأكيد على إنجاح العملية الانتخابية والحرص على إظهار الوجه الحضاري للكويت وبذل كل الجهود الممكنة لأداء السلطة القضائية لرسالتها في خدمة المجتمع على الوجه المطلوب، وزودهم بالتعليمات والتوجيهات التي تضمن نجاح الانتخابات وسلامتها.



وأكد المستشار بورسلي على الالتزام بإرشادات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والرجوع إليها عند الحاجة، والتعاون مع المرشحين ووكلائهم ومندوبيهم والناخبين ووسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التي تراقب الانتخابات.



وقد حضر البرنامج التدريبي المستشار هاني الحمدان مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وألقى المستشار عدنان الجاسر نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووكيل محكمة الاستئناف محاضرة في هذا الشأن.