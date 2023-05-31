أعلنت وزارة الخارجية السورية عن تعيين حسام الدين آلا مندوبا دائما لسورية لدى جامعة الدول العربية.



وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في فبراير الماضي مرسوما بتعيين السفير حسام الدين آلا معاونا لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية والمنظمات الدولية.



وشغل آلا منصب سفير سورية في إسبانيا، ثم أصبح ديبلوماسيا في بعثة بلاده بالأمم المتحدة، وكان قبل ذلك مديرا لمكتب فيصل المقداد نائب وزير الخارجية الحالي. وعادت سورية الى الجامعة العربية بعد ان وافق مجلسها على مستوى وزراء الخارجية، في اجتماعهم بالقاهرة مطلع مايو الجاري، على عودة سورية لمقعدها في الجامعة العربية و«استئناف مشاركة وفود حكومة سورية» في جميع اجتماعات الجامعة العربية بعد غياب دام 12 عاما، على خلفية الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام.