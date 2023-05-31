أكدت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح أهمية أواصر الصداقة الدائمة التي تربط البلدين.



وقالت السفيرة الشيخة الزين الصباح في تصريح بمناسبة إحياء «يوم الذكرى» في الولايات المتحدة «إنه لمن دواعي سروري أن تتاح لي الفرصة لتمثيل الكويت في احتفال لتكريم تضحيات القوات المسلحة الأميركية».



وأضافت: «أقف أمامكم ممثلة لشعب أمتي الرائع وأؤكد مجددا أننا لن ننسى أبدا القصص الإنسانية للخدمات والتضحيات التي جسدها الرجال والنساء الشجعان من القوات المسلحة الأميركية داخل ساحات القتال وخارجها».



وأعربت عن اعتزاز الكويت وتقديرها لرابطة الصداقة والولاء «القوية والدائمة» بين البلدين، موضحة أنها رابطة أوجدتها الحرب ويعززها السلام وتدعمها الثقة والاحترام المتبادلان.



وأشارت الشيخة الزين الصباح إلى النصب التذكاري لعمليتي عاصفة الصحراء ودرع الصحراء والذي سيتم تشييده قريبا، ومن المقرر الكشف عنه في عام 2025 قائلة: «يتم الاستعداد لبناء نصب تذكاري خاص في قلب العاصمة الأميركية واشنطن لإحياء ذكرى جهود أبطالنا الأميركيين».



وشاركت الكويت في مسيرة إحياء «يوم الذكرى» وهي أكبر احتفال بمناسبة هذا الحدث بعربة ذات منصة مرت بشارع (افينو كونستيتيوشن) تعبيرا عن التقدير العميق للأفراد الذين خدموا وسقطوا في الكفاح من أجل تحرير البلاد.



وشارك أكثر من 5000 شخص في المسيرة التي تعتبر أكبر حدث في إحياء يوم الذكرى بالولايات المتحدة «لتكريم وتذكر واحترام كل من خدموا وضحوا داخل ساحة المعركة وخارجها».