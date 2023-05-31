أوصى المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمتها وكالة (كونا) بعنوان «الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع والرأي العام وطرق مواجهتها»، بتضافر الجهود للتصدي لهذه الحسابات وكبح شائعاتها المؤثرة على المجتمع. ودعا المتحدثون في الجلسة التي نظمتها «كونا» بحضور المديرة العامة للوكالة د. فاطمة السالم والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر بالتكليف في وزارة الإعلام لافي السبيعي، إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، علاوة على متابعة الأجهزة المعنية في الدولة لكل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي تصديا للمعلومات المغلوطة.



من جانبه، أكد السبيعي في كلمته حرص وزارة الإعلام على التصدي للحسابات الوهمية واتخاذ كل الإجراءات مع الوسائل الإعلامية التي تثير الشائعات والأخبار الكاذبة.



وأضاف أن الوزارة قامت بترخيص 554 حسابا إخباريا، وتقوم بعملية تنظيم ما ينشر فيها ووضع شروط وضوابط لها، وفي حال وجود أي مخالفة يتم التحقق منها واتخاذ إجراء اللازم.



من جهته، قال العقيد عثمان الغريب من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن دور الإدارة يكمن في التوعية من مخاطر الجرائم الإلكترونية وأثرها على المجتمع، مؤكدا حرصها على التصدي للحسابات الوهمية.



بدوره، قال رئيس قسم الخدمات المساندة بالإنابة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم عمار الصراف، إن الحسابات الوهمية قد تخدم أجندات، لذا يتعين على أفراد المجتمع تجنبها علاوة على استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة في الدولة. وأوضح الصراف أن «مكافحة الجرائم الإلكترونية» تقدم خدماتها عبر وسائل تواصل عدة منها واتساب والبريد الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي يستطيع أي شخص من خلالها التواصل معها في سرية تامة والإبلاغ.