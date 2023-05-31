تفعيل منصة «اسأل» لمواعيد اللجان حيث يقوم المراجع برفع أوراقه ليتم تحديد الموعد

زيارة طوارئ «الرازي» تستغرق 20 دقيقة منذ دخول المريض حتى انتهاء فترة علاجه

«الرازي» يقدم تسهيلات للمعاقين وكبار السن لأخذ مواعيد العيادات الخارجية

افتتاح عيادة «ليونة المفاصل» وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لمواجهة تداعيات هذا المرض

استحداث موقع إلكتروني توعوي للتثقيف في مجال كسور العظام وجراحة القدم وليونة المفاصل

يوجد 13 طبيباً زائراً في المستشفى العام الحالي معظمهم بصفة شهرية.. ونتمنى زيادتهم إلى 24

أجرى اللقاء : عبدالكريم العبدالله

أكد رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الرازي د.مشعل الهدهود «جاهزية» المستشفى بشكل كامل لعلاج حالات حوادث الطرق وفق البروتوكولات الحديثة، لافتا إلى أن مستوى جراحة العظام في المستشفى يعتبر «جيد جدا» مقارنة بالمستويات العالمية، مبينا أن هذا جاء بشهادة الأطباء الزوار الذين يجرون العمليات في الكويت. وذكر د.الهدهود، في حوار خاص مع «الأنباء»، أنه تم استحداث موقع إلكتروني توعوي باللغة العربية للمرضى، يشمل جميع المعلومات من ضمنها التعليم والتثقيف في مجال كسور العظام وجراحة القدم والكاحل وأمراض ليونة المفاصل وتأهيل العظام. وأشار إلى وجود مشروع مستقبلي لإنشاء السجل الكويتي الأول للعظام، والذي يهدف إلى معرفة الكثير من المعلومات الحيوية لتوجيه الإدارة الصحية بالشكل الصحيح واختيار أفضل الطرق العلاجية والجراحية لمرضى العظام، وفيما يلي تفاصيل الحوار:



تعد الكويت من أعلى الدول في معدلات الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، ما خططكم وبرامجكم للوقاية منها، وهل هناك تعاون وتنسيق مع جهات أخرى للوقاية منها وتنظيم حملات توعوية بهذا الشأن؟



٭ تعتبر حوادث الطرق المسبب الرئيسي لإصابات العظام والكسور عالميا، وقمنا بإثبات ذلك من خلال عمل 3 أبحاث عن وبائيات الكسور في الكويت، وتم نشرها في مجلات طبية عالمية، كان أولها عن الكسور عامة، بينما كان البحث الثاني عن كسور العمود الفقري، وثالثها عن كسور الحوض، وأثبتت الدراسات التي أجريناها أن حوادث الطرق تعد المسبب الرئيسي لإصابات العظام، وأنا فخور بأن الأبحاث التي أجريناها أثبتت عوامل الخطر وتم من خلالها الوصول إلى معادلات حسب العمر والجنس، علما أن هناك إصابات خطيرة ولها علاقة بنسبة الوفيات والحاجة لدخول العناية المركزة، مما حدا بنا إلى رفع جاهزيتنا الطبية للحد من ذلك حفاظا على الأرواح والمضاعفات المستقبلية.



ولدينا في مستشفى الرازي «الجاهزية الكاملة» لاستقبال حالات حوادث الطرق وعلاجها وفق البروتوكولات الحديثة، فضلا عن وضع خطط العلاج المستقبلية لتأهيلهم للتحرك والمشي من جديد، كما يوجد تعاون وثيق بين مستشفى الرازي ووزارة الداخلية بخصوص حوادث الطرق، حيث يتم سنويا مراجعة الإحصائيات وطرق علاج إصابات الطرق في اليوم الخليجي الخاص بهذا الشأن بالتعاون بين الطرفين.



موقع إلكتروني



أنشأتم موقعا إلكترونيا لتعليم مرضى العظام، ماذا عن هذا الموقع وكيف يتم الاستفادة منه؟



٭ إيمانا منا بأهمية توعية المريض بحالته الصحية وتمكينه بمعلومات موثوقه باللغة العربية، فقد تم استحداث موقع إلكتروني توعوي لمرضى العظام شامل لجميع المعلومات التي يحتاج إليها مريض العظام، وذلك لتحسين رعاية المرضى من خلال التعليم والتثقيف في مجال كسور العظام وجراحة القدم والكاحل وأمراض ليونة المفاصل وتأهيل العظام، كما أن لدينا رؤية على خلفية إنشاء هذا الموقع الإلكتروني، والتي تتمثل في تمكين المريض من اتخاذ القرار المناسب للعلاج، علما أن الموقع هو www.kope.health، وجاء اتخاذ قرار إنشاء هذا الموقع بعد نجاح مجموعة الكويت لأبحاث العظام من نشر العديد من الأبحاث منذ عام 2018، مستندين الى رؤية واضحة بتعزيز الأبحاث في مجال العظام في الكويت من خلال الممارسات الطبية القائمة على الأدلة وصنع القرارات بناء «على الأبحاث المعتمدة، كما انه لينصب إنتاجنا البحثي في مصلحه المريض أنشأنا الموقع الإلكتروني الكويتي لتعليم مرضى العظام وهو مرتبط إلكترونيا» بالموقع الإلكتروني لمجموعه الكويت لأبحاث العظام www.korgroup.org.



كبار السن والمعاقين



هل هناك أولوية للمعاقين وكبار السن في مستشفى الرازي للعلاج؟



٭ نعم، هناك آلية عمل مختلفة للمعاقين وكبار السن نقدم لهم من خلالها جميع التسهيلات للحصول على المواعيد، وتتمثل في توفير موظفين خاصين من قسم نظم المعلومات لتسجيل بياناتهم من خلال منصة «اسأل»، وفي الوقت ذاته يتوجهون لمسؤولة العيادات لأخذ مواعيدهم مطبوعة متضمنة اليوم والتاريخ واسم الوحدة التي يتبع لها المريض، فضلا عن معرفة اسم الطبيب، وذلك للتسهيل على المرضى أخذ المواعيد وتقديم خدمة سريعة لهم.



هل لديكم العدد الكافي من الأطباء والاستشاريين لتغطية المرضى في العيادات الخارجية بمستشفى الرازي؟



٭ يوجد لدينا في مستشفى الرازي ما يقارب 158 جراح عظام، منهم تقريبا 37 استشاريا ما بين كويتي وغير كويتي، أما بالنسبة للعيادات فهي مبنية على ترشيحات من رؤساء الوحدات لتغطية حاجة عمل الوحدة المبنية على إحصائيات المرضى المرتادين لكل تخصص. وبالنسبة لهذا العدد، نحن نراه كافيا على مستوى التخصصات، وتوجد متابعة للمؤشرات في حال احتاج الأمر أن تتم زيادة عدد العيادات على حسب أعداد مرتادي العيادات، وهناك عيادات مسائية تغطي المرضى غير الكويتيين ونسبة بسيطة من الكويتيين والحالات المحولة من طوارئ مستشفى الرازي وطوارئ أقسام العظام من المستشفيات الأخرى، وهذا يساعد على تخفيف الضغط في الفترة المسائية وإتاحة الفرصة للمريض على أن يختار ما بين الفترتين حسب ظروفه وحاجته.



الانتظار



ما خططكم لتقليص فترات الانتظار في المواعيد؟ وهل هناك توجه للتوسع في العمليات؟



٭ بالنسبة للعيادات الخارجية هناك وحدة تغطي على مدار يومين في الأسبوع، علما بأن فترة الانتظار للمواعيد تبدأ من 3 إلى 10 أيام، بحيث يكون أقصى حد يصل إليه الموعد هو 21 يوما، ويعتمد ذلك على التخصص التابع له المريض ودرجة استعجال الحالة وحسب التشخيص، كما نؤكد أن النظام الإلكتروني ساعد على تقليص إعداد الانتظار في العيادات الخارجية بكثير، حيث كشف النظام أعداد المرضى الجدد في قائمة الانتظار، علما بأنه إذا زادت الأعداد عن 30 يوما، يتم عمل خطة طوارئ لتقليص أيام الانتظار من 21 يوما إلى 10 كحد أقصى. كما أن قائمة الانتظار للعمليات تخضع لضوابط، حيث يتم زيادة عدد غرف العمليات حسب الحاجة، إذ إن معدل الغرف الأسبوعية للوحدات تتراوح من 8 إلى 10 غرف، كما تتم متابعة قوائم الانتظار لكل استشاري متى ما ثبت تكدس في حالات الانتظار، فيتم فتح غرف له للانتهاء من فترات الانتظار الطويلة.



ونؤكد أن الطبيب الاستشاري له مطلق التصرف في إعداد حالاته من الناحية الفنية على ما يراه مناسبا لتوقيت عمل الحالة، أما بالنسبة للتوسع العددي لغرف العمليات، فلا أرى في الوقت الحالي أننا بحاجة إلى التوسع في الغرف، حيث توجد 12 غرفة عمليات متاحة للأطباء بسعة 100%.



الأطباء الزوار



ما تقييمك لأداء الأطباء الزوار في مجال جراحة العظام ومن يقوم باختيارهم، وهل هناك توجه لزيادة أعدادهم؟



٭ يتم اختيار الأطباء الزوار بالتعاون مع رؤساء الوحدات وهم على مستوى عال من الخبرة والكفاءة في تخصصهم، ولمواكبة التوسع والتطور في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى يطلب من الأطباء الزوار مناظرة حالات المرضى وإجراء العمليات الجراحية وكذلك يطلب منهم إلقاء محاضرات للاستفادة من خبراتهم، علما بأن أثر المناقشة العلمية بين الأطباء الزوار وأطباء مستشفى الرازي للتعرف على أحدث التطورات والأساليب الحديثة العالمية كبير وطيب من خلال تبادل الخبرات والارتقاء بأداء الأطباء على مختلف المستويات. وفي هذه المرحلة، قامت وزارة الصحة مشكورة بعمل منصة عن طريق تطبيق «سهل» للتسهيل على المريض أخذ موعد مبدئي لنفسه للأطباء الزوار، ولها آلية للفرز بعد ذلك، بحيث يتم الاتصال على المرضى لحضور عيادة تحضيرية، وإعطائه موعدا مؤكدا مع الطبيب الزائر.



وخلال العام الحالي، هناك 13 طبيبا زائرا سيتواجدون في المستشفى معظمهم تقريبا «زائرون» كل شهر، وهناك خطة لزيادة هذا العدد. ومقارنتا بالسنوات السابقة، فإن أعداد الأطباء الزوار كانت تتراوح بين 6 و8 أطباء في السنة ونحن نتطلع إلى الوصول إلى 24 زائرا سنويا.



ماذا عن إحصائيات القسم وهل لها مردود إيجابي عليه؟



٭ هناك إحصائيات يومية وأسبوعية وشهرية خاصة لقسم العظام من خلالها يتم قياس أداء العمل في القسم ومدى احتياجه الى التوسعة في الموارد من ناحية، او لتسهيل الخدمات للمرضى. وهنا نؤكد أن لها مردودا قويا على المنشأة، فهي مؤشر يدل الشخص على مكامن النقص والخلل ويمكن إصلاحه بأسرع وقت، وللتسهيل على الأطباء فنعمل في بيئة هادفة من حيث الوصول الى الأهداف المرجوة، كما تم التعامل بقياس مؤشرات الجودة (KPI) لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.



الصحة الرقمية



أين مستشفى الرازي من «الصحة الرقمية»؟



٭ الصحة الرقمية ضرورة حتمية لتطوير الخدمات الطبية في الكويت، حيث يقدم مستشفى الرازي خدماته من خلال تمكين افضل الاستشاريين في جميع التخصصات الدقيقة والنادرة عن طريق استخدام احدث التقنيات الطبية المقدمة للمرضى، كما لا ننسى دور وزارة الصحة في الدعم المستمر لهذه الخدمات وتطويرها، ونحن في المستشفى نخطط للتحويل الرقمي الكامل بإذن الله.



مؤشرات



هل هناك قياس لمؤشرات أداء الأطباء في العمل؟



٭ نعم، هناك قياس لمؤشرات أداء الأطباء، حيث لا يمكن تحسين إدارة العاملين دون قياس نتائج عملهم، فإذا لم يتم تحديد الأداء والأهداف المرجوة والتعرف على كيفية قياسها، فلن تستطيع التعرف على ما إذا كنت تقوم بالعمل بالشكل الصحيح ام لا والتعرف على مدى النجاح، حيث قياس النجاح يتطلب مؤشرات أداء.



كما أن هناك الكثير من المؤشرات التي يتم استخدامها لقياس عمل الأطباء، وعليه تتم مناقشة رؤساء الوحدات بهذه المؤشرات ومن واجبهم التحسين بدفع الأطباء الى الأهداف المرجوة أو مكافأة الأطباء الذين يصلون الى هذه الأهداف، وعلينا مراقبة العمل ورسم النظام الذي يخدم المرضى ويرفع من مستوى الأطباء والمنشأة الصحية.



الطوارئ



طوارئ مستشفى الرازي من الطوارئ التي تكتظ بالازدحام.. هل لديكم آلية للتسهيل على المرضى والمراجعين للدخول على الطوارئ؟



٭ تم عمل دراسة كاملة لكشف مكامن التطوير لقسم الطوارئ في مستشفى الرازي، وعلى ضوء الدراسة تم عمل بروتوكولات مختلفة لتقليص الخطوات التي يتخذها المريض عند زيارته الى قسم الطوارئ، حيث تم تعزيز التعاون بين أطباء الخفارة مع قسم الطوارئ للتسهيل على المرضى وتقليل وقت الانتظار، والارتقاء الى أحدث طرق العلاج المتاحة لهم، كما أصبحت عملية زيارة الطوارئ تستغرق 20 دقيقة منذ دخول المريض إلى قسم الطوارئ لحين انتهاء فترة علاجه بفضل التخطيط السليم، عدا من هم يدخلون الملاحظة ولهم طبيعة علاج مختلفة.



هل لديكم خطط ومشاريع مستقبلية للقسم؟



٭ هناك الكثير من المشاريع المستقبلية، أهمها إنشاء السجل الكويتي الأول للعظام، والذي من خلاله يمكننا معرفة الكثير من المعلومات الحيوية لتوجيه الإدارة الصحية بالشكل الصحيح واختيار أفضل الطرق العلاجية والجراحية لمرضى العظام.



كمواطن وليس طبيبا، هل أنت راض عن مستوى الخدمات المقدمة في مستشفى الرازي؟



٭ نعم، ونطمح ونسعى للأفضل من خلال مراقبة الأداء لتطوير الخدمات المقدمة والتحسين منها.



إقبال



هل ترى إقبالا من الأطباء الكويتيين على تخصص العظام، وهل يوجد في الرازي أطباء كويتيون متخصصون؟



٭ نعم هناك إقبال، ولكن يعد الأقل بين باقي التخصصات، ولدينا في مستشفى الرازي أطباء كويتيون متخصصون في جميع التخصصات الدقيقة وعلى مستوى عال من الاحترافية.



ماذا عن تخصصك الدقيق في مجال العظام، وهل تقوم بممارسته رغم انشغالك برئاسة القسم؟



٭ أنا متخصص في جراحة العظام والمفاصل وجراحة الكسور المعقدة وجراحة القدم والكاحل الترميمية، بالإضافة إلى أن لدي ماجستير إدارة الأعمال MBA. وأقوم بممارسة عملي كجراح ولدي يوم عيادة خارجية ويومان عمليات في الأسبوع ولله الحمد، وأنا أحب عملي كجراح وباحث في نفس الوقت وإدارتي للقسم لها براهين ودلائل علمية ومبنية على إحصائيات ومؤشرات أداء العمل، وأنا أؤمن بأن القائد يجب أن يحاسب نفسه أولا قبل أن يحاسب غيره، ولذلك فإن انخراطي في العمل الفني كطبيب مهم جدا لأكون مثالا يحتذى به من قبل الأطباء في المنشأة.



هل لديكم تخصصات وعيادات جديدة في الرازي؟



٭ نعم قمنا بتحويل مستشفى الرازي لمؤسسة طبية تخصصية بحتة، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات الطبية المختصة في مجالات دقيقة عدة، حيث قمنا بإنشاء وحدة جراحة الكسور المعقدة وتقويم الأطراف السفلية وجراحة القدم والكاحل، كذلك قمنا بافتتاح عيادة ليونة المفاصل وهي العيادة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تعتبر ليونة المفاصل مسببا أساسيا للعديد من أمراض العظام والتي تحتاج لعلاج خاص يختلف عن حالات العظام الأخرى، ونأمل أن تكون هذه العيادة نواة أساسية لعيادات أخرى متفرعة في منظومتنا الصحية.



المواعيد واللجان الطبية



حدثنا عن نظام المواعيد واللجان الطبية؟



٭ لتقديم خدمة طبية مميزة لمراجعي مستشفى الرازي، فقد تم تفعيل برنامج منصة «اسأل» لأخذ مواعيد اللجان الطبية وتم العمل به منذ 9/10/2022، بحيث يقوم المراجع برفع أوراقه في المنصة ويتم تحديد موعد له لحضور اللجنة، بالإضافة لمواعيد العيادات كذلك وهي عن طريق المنصة ذاتها وذلك للتسهيل على المريض وتمكينه من الحجز دون الحضور الى المستشفى، وذلك فقط برفع التحويل ومراجعة طلبه من قبل أطباء متخصصين ويتم تحديد موعد العيادة له، كما قمنا بتطوير النظام ليستطيع المريض تحديد اسم الطبيب الذي يرغب في تلقي الاستشارة والعلاج لديه.



































تحويل الوحدات العامة إلى تخصصية



تحدث رئيس قسم العظام في مستشفى الرازي د.مشعل الهدهود عن تحويل الوحدات العامة إلى تخصصية قائلا: حرصا منا على توفير سبل الراحة للمرضى وتوفير خدمة أفضل وتماشيا مع التوسع الحاصل في تخصص جراحة العظام في مستشفى الرازي، تم تغيير نظام مسميات الوحدات من عامة إلى تخصصية وهي:



٭ وحــــدة جراحـة المفاصـــل والمناظيـــر + الأورام.



٭ وحدة جراحة الطب الرياضي وترميم الأطراف العلوية.



٭ وحدة جراحة الكسور العامة.



٭ وحدة جراحة الكسور المعقدة وتقويم الأطراف السفلية + جراحة القدم والكاحل.



٭ وحدة جراحة اليد.



٭ وحدة جراحة العمود الفقري.



٭ وحدة جراحة عظام الأطفال.



مزيد من التخصصية.. وكوادر شبابية



ذكر د.مشعل الهدهود أن النظام الصحي العالمي متجه إلى التخصصية بشكل سريع ودقيق، ومن أجل مواكبة هذا التطور في كويتنا الحبيبة، ولاسيما وجود طواقم كويتية شابة بمختلف التخصصات التي ساعدتني على عمل هذا النظام القائم على أحدث النظم الصحية العالمية، علما أن الطواقم الكويتية هي من ستقوم بتطوير هذا النظام وتعزيزه بشكل ممتاز، ولكن كما نعلم جميعا أن أي تغيير يحتاج الى وقت لتقوية أعمدته، وأنا متفائل جدا بمقدرة الشباب بعمل ذلك.



أكبر مركز لجراحة العظام في منطقة الخليج



أشار رئيس قسم العظام في مستشفى الرازي د.مشعل الهدهود إلى أن المستشفى يعد أكبر مركز متخصص لجراحة العظام في منطقة الخليج، حيث يقدم المستشفى خدماته لعلاج حالات الكسور وأمراض العظام، فضلا عن الكسور الناتجة عن الإصابات والحوادث، وكل ما يخص الأمور الجراحية المتعلقة بالعظام بكامل تقنياتها الحديثة والمتطورة.



الشكاوى .. و تجهيز الملف الإلكتروني



أفاد رئيس قسم العظام في مستشفى الرازي د.مشعل الهدهود بأنه توجد آلية لمتابعة الشكاوى تتمثل في متابعة الشكاوى بالتسلسل، ويتم تحويلها إلى رئيس القسم، الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى رئيس الوحدة لمناقشتها لمعرفة القصور من عدمه وتتم محاسبة المقصرين إذا ثبت ذلك، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص رقم خاص للشكاوى وهو 66650886 عبر الواتساب لتلقي الشكاوى من المراجعين مباشرة.



كما أوضح د.الهدهود أن الاجتماعات قائمة لترتيب الملف الإلكتروني، والذي سنراه على أرض الواقع في القريب العاجل.