

أشاد جاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق رئيس معهد العالم العربي، بالفيلم الكويتي «شيابني هني»، وذلك عبر رسالة أرسلها للمخرج زياد الحسيني حملت الكثير من مفردات الدعم والإشادة، وتمثل ترسيخ وتأكيد أهمية تجربة المخرج الكويتي من خلال عمله السينمائي المتميز الذي حصد «جائزة الجمهور» في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.



وقال لانغ في رسالته للحسيني: إن الحياة بين الكويت والولايات المتحدة ساهمت في ترسيخ تجربتك والثراء في تقديم الشرق والغرب بكل تميزهما وخصوصيتهما عبر لغة سينمائية ثرية جمعت الدراما والكوميديا، وقد سعدت بمشاهدة الواقع في المجتمع الخليجي العربي، حيث نجحت كاميرتك في رصد الكثير من القضايا والموضوعات بأسلوب فني متطور ومشوق وثري.



وتابع: أنا على يقين بأن التعاون المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية ساهم وبشكل ثري في تطوير ودعم التجربة، حيث التكامل الفني المشترك، وفيلم «شيابني هني» يمثل تجربة سينمائية عامرة بالصور والشخصيات والمغامرات التي ترصد وتحلل وتدعو للحوار والتعرف على ذلك المجتمع في تلك المنطقة وباحترام بالغ، حيث الخليج جزء أساسي من العالم.



وختم لانغ: أتمنى ان تتاح لنا الفرصة مجددا للقاء والتحاور سينمائيا وثقافيا وفنيا، وسيكون لنا الشرف دائما لدعوتكم إلى معهد العالم العربي بباريس.