

أكدت الفنانة حلا الترك أنها كانت خائفة من أن تؤثر شهرتها المبكرة التي بدأت وهي طفلة في حياتها، خاصة بعد دخولها الجامعة، ولكن معاملة الزملاء لها خففت من حدة توترها.



وعن استقلاليتها المادية، قالت حلا، خلال استضافتها في برنامج «كلام نواعم»: «لما كبرت وصرت بعمر الـ 21 عاما، حسيت بالمسؤولية الكبيرة، خاصة بعد دخولي الجامعة اللي زاد من الضغوطات خاصة إني مشهورة، وكل ذلك دفعني لأكون مستقلة على الصعيدين المادي والشخصي».



وكشفت حلا عن تفاصيل معاناتها من الاكتئاب وأنها مرت بفترات صعبة جدا ولكنها طبيعية نتيجة ما عانته في مرحلة المراهقة من مشاكل عائلية صعبة، وقد مرت بمراحل عدة، منها تقلب المزاج والحزن، ولكنها لم تستسلم للأمر بل حرصت على الاهتمام بنفسها وبصحتها واتباع العلاج اللازم لتخطي تلك المرحلة الصعبة، إلى أن تخلصت من الاكتئاب بمجهودها الشخصي فقط.



وأشارت الترك إلى أن أهلها خلال تلك الفترة لم يكن لديهم أدنى فكرة عن التحولات النفسية التي تمر بها كمراهقة، وهذا الأمر يزيد الوضع سوءا، خاصة أن المراهق يكون بحاجة إلى الاحتواء والدعم، معبرة عن فخرها بنفسها، وأنها باتت أقوى.