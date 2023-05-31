مفرح الشمري



حلقة برنامج ليالي الكويت اول من امس، والتي استضافت الاعلامية القديرة د.هالة سرحان، تعتبر من الحلقات الاستثنائية في هذا البرنامج الذي يبث منذ سنوات عدة، فقد كانت حلقة دسمة لمن يعشق الإعلام، ومن يريد ان يجربه، أو ان يطور نفسه في التقديم التلفزيوني ليكون قريبا من الناس.



والمتابع لهذه الحلقة لابد انه سيشعر بقيمة هذه الحلقة المميزة التي قدمها المميزان غادة الرزوقي ومحمد الوسمي بكل ثقة من خلال طرحهما العديد من الاسئلة التي اثيرت بالشارع الإعلامي ولاتزال تثار عن اعلامية قديـرة بحجم د. هالة سرحان التي ساهمت كثيرا في بروز محطات ومقدمي برامج نظرا لخبرتها الكبيرة وحسها الإعلامي الذي تمتلكه.



استضافة الإعلامية القديرة د. هالة سرحان في هذا البرنامج، الذي يتابعه الكثيرون، كانت بمنزلة «مادة تدريسية» لمن يريد ان يفهم المعنى الحقيقي للقب «إعلامي»، هذا اللقب الذي أصبح يطلقه على نفسه «كل من هب ودب» بالوقت الحالي!



شكرا «ليالي الكويت»، شكرا غادة رزوقي ومحمد الوسمي، والشكر الكبير للإعلامية القديرة د. هالة سرحان على كل ما تحدثت فيه بكل صراحة خلال هذه الاستضافة التي حملت بين طياتها الكثير من الاجوبة عن أسئلة كانت تدور في مخيلتنا.. شكرا فريق إعداد البرنامج على هذا الجهد المبذول في هذه الحلقة الاستثنائية.