يستعد الأردنيون لحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف بتزيين شوارع العاصمة بالأعلام وبصورهما، حتى إن بعض أصحاب المتاجر في وسط عمان زينوا متاجرهم من الداخل بصور الأمير الحسين وعروسه احتفالا باقتراب المناسبة.



وقال تاجر ذهب اسمه هاني أبو الشكر «نحنا زيننا الشارع من بدايته وزيننا محلاتنا، فإحنا استقبالنا للعرس نفسه أكبر من الفرحة نفسها لأن فرحة الأردنيين كاملة، فإحنا أقل الهدايا بنقدمها لولي العهد فرحتنا معاه».



ويقام حفل الزفاف غدا الخميس في قصر زهران الذي شهد حفلات زفاف ملكية سابقة واحتفالات وطنية.



وقالت منتهى العبداللات المستشارة المختصة بشؤون التاريخ والتراث الملكي الأردني «شهد قصر زهران مراسم احتفالات وطنية مثل الاحتفال بعيد الاستقلال ومراسم زفاف ملكية بدأت باحتفالات زواج الملك الحسين، طيب الله ثراه، وامتدت لعدد من أصحاب السمو، الأمراء والأميرات، حتى وصلنا للتسعينيات حتى شهد عقد قران الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا سنة 1993، وتستمر للآن لنشهد في الأول من يونيو عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل سيف».



وأعلن الأردن الأول من يونيو يوم عطلة رسمية احتفالا بالزواج.