بعد عشرة أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية، اختتم رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني مهمتهما في محطة الفضاء الدولية امس، وبدآ رحلة العودة إلى الأرض. وانفصلت المركبة «دراغون 2»، التي تقل رائدي الفضاء السعوديين ريانة وعلي، عن محطة الفضاء الدولية في المرحلة الأولى من رحلتهم في طريق العودة إلى الأرض.



وبثت هيئة الفضاء السعودية مقطعا مصورا على تويتر، يظهر اللحظات الأخيرة في محطة الفضاء الدولية بعد انتهاء المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين.



وتستغرق رحلة عودة «دراغون 2» التي تقل رائدي الفضاء السعوديين وزميليهما الأميركيين بيغي ويتسون وجون شوفنر، الى الارض نحو 12 ساعة قبل الوصول إلى المياه، معلنة انتهاء المهمة الفضائية «Ax-2» التي أطلقتها السعودية في 22 مايو الجاري كأول مهمة علمية سعودية نحو الفضاء. وانفصلت مركبة «دراغون 2»، وهي أول مركبة فضائية تقوم بنقل البشر خارج الأرض أوتوماتيكيا، عن محطة الفضاء الدولية، امس، وتنفذ عدة مناورات حتى تدخل الغلاف الجوي، وبالتالي الهبوط على الأرض أمام سواحل ولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم.



من جانبها، ودعت ريانة برناوي أول رائدة فضاء عربية، زملاءها مع اختتام مهمتها العلمية، ووجهت رسالة شكر مؤثرة قطعتها لحظات من الدموع، إلى أفراد الطاقم على تعاونهم ودعمهم للمهمة، وقالت: «تشاركنا آخر الكلمات من محطة الفضاء الدولية، حيث خلدت بداية قصة نجاح تتسع في تفاصيلها آفاق المستقبل».



بدوره، ودع القرني محطة الفضاء الدولية، معتبرها «رحلة ملهمة تركت أثرا، وحفزت جيلا، وشجعت الطموح».



وتتكون رحلة العودة الى الارض من عدة مراحل، تبدأ بمرحلة الانفصال عن محطة الفضاء الدولية وتستغرق من 6-30 ساعة، بعد ذلك تبدأ مرحلة الدخول الى الغلاف الجوي ويتم فيها اطلاق عدد 2 باراشوت من المركبة على ارتفاع 5.5 كم لتخفيف السرعة، ثم اطلاق عدد 4 باراشوت أخرى على ارتفاع 2 كم، اما المرحلة الاخيرة فتسمى بمرحلة الهبوط النهائي وتستمر فيها سرعة المركبة بالنزول حتى تستقر في نقطة الهبوط المتوقعة على سرعة 27 كم/ساعة. ونفذ رائدا الفضاء السعوديان، 14 تجربة علمية رائدة ضمن مهمتهما العلمية، على متن محطة الفضاء الدولية، تضمنت 6 تجارب في الدماغ والجهاز العصبي، و4 تجارب في الخلايا المناعية، وتجربة في تكنولوجيا استمطار المياه.