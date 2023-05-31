

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» فوزه بجائزتي «أفضل بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«التميز في الاستثمار العقاري»، وذلك في حفل توزيع «جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023»، الذي نظمته مجلة (ميد)، وهي منصة معلومات مرموقة تعنى بأخبار المال والأعمال وتركز على منطقة الشرق الأوسط، في مايو 2023 في دبي. وتحتفي جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنجازات والمساهمات الملحوظة للمؤسسات المالية الرائدة والاحترافية في المنطقة.



وحضر الحدث من «المركز» رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت)، وعبدالرزاق رزوقي، نائب رئيس أول في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ)، وعبدالرحمن السند، مدير في إدارة عقارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتمثل الجائزتان إضافة قيمة لسجل إنجازات «المركز» خلال العام الحالي، مما يعزز مكانته كشريك في بناء وتنمية الثروات. وقد تم اختيار «المركز» لكل جائزة من قبل لجنة التحكيم المتخصصة مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة التشغيلية للشركة، وأهم عوامل الاختلاف التي تميزها في مجال خدمة العملاء، والطبيعة التنافسية للمشاريع التي نفذتها خلال العام الماضي.



ويؤكد حصول «المركز» على لقب أفضل بنك استثماري لهذا العام على مكانته في الأسواق كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية المختلفة مثل إصدارات الأسهم وإصدارات الدين، والاكتتابات العامة الأولية والإدراجات، واستشارات هيكل رأس المال، وإعادة الهيكلة، والاستشارات، وعمليات الدمج والاستحواذ. ولقد قام «المركز» منذ عام 1997، بتنفيذ العديد من الصفقات الناجحة بلغت قيمتها 6.3 مليارات دولار (حتى 31 مارس 2023). وتمتد خبرة الفريق عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك الخدمات المالية والعقارات، والصناعات المتوسطة والثقيلة، والتجزئة والنفط والغاز والخدمات اللوجستية وغير ذلك.



وتأتي جائزة التميز في الاستثمار العقاري تقديرا لأداء «المركز» المستدام والتزامه بأعلى المعايير المهنية في تلبية احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويتمتع «المركز» بخبرة طويلة في إدارة الأصول العقارية، ويدير «المركز» حاليا أصولا عقارية بقيمة 287 مليون دينار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. كما يدير جزءا من المحفظة العقارية الوطنية، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، بقيمة تصل إلى 250 مليون دينار. وبالإضافة إلى ذلك يملك صندوق المركز العقاري أصولا مدارة بقيمة 70.5 مليون دينار موزعة على 17 عقارا.