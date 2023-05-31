بداح العنزي



أحالت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر اقتراح العضو م.منيرة الأمير بشأن استبدال منظومة الباعة الجائلين الحالية بالكامل الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرأي القانوني وتزويد اللجنة بالرأي الفني.



ويهدف الاقتراح إلى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بشكلها الاعتيادي من خلال استبدالها بإنشاء وحدات ذات شكل ونظام ثابت حديث ومتطور، يتم توزيعها في مناطق الكويت، حيث كانوا يمارسون أنشطتهم، على أن تتبع البلدية والتي ستقوم بتحديد أماكنها على مستوى الدولة بعد الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة وعمل التدقيق اللازم حولها.



كما يتضمن تصورا ومخططات من خلال تشغيل تلك الوحدات بالطاقة الشمسية، مما لا يحمل البلاد أي أعباء كهربائية ولا مصادر للتلوث، إضافة إلى تزويدها بشبكة كاميرات خاصة بالمراقبة الداخلية والخارجية لضمان الأمن ومتابعة عمليات التشغيل، واستغلال تلك الوحدات كأماكن لتخزين المواد الغذائية وفق مواصفات مجهزة للتحرك بطريقة آمنة وخاضعة لنظام المراقبة GPS لتتبع حركتها.



وقال العبدالجادر إن اللجنة أحالت كتاب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن مشروع قرار وزاري جدول 15 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل كافة المباني وخارجها لجميع مناطق الكويت الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل.