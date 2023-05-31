بداح العنزي



أبقت اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنتين الفنية والقانونية والمالية خلال اجتماعها أمس برئاسة د.حسن كمال مشروع لائحة الاتصالات ‏على جدول أعمالها.



وقال د.كمال ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة ‏وذلك بحضور الفريق الفني الذي أعد اللائحة والبلدية وهيئة الاتصالات‏ إضافة إلى وزارة الصحة.



وذكر أن هناك العديد من الاستفسارات تم تقديمها خلال الاجتماع السابق، كما ورد للجنة تقرير من وزارة الصحة يتضمن مقترحاتهم المتعلقة بتحسين هذه اللائحة ‏إضافة إلى وصول رد آخر من هيئة الاتصالات بهدف تحسين اللائحة.



‏وأكد ان اللجنة بدأت في مناقشة بنود التعريفات والتي لابد أن تبقى في هذه اللائحة إضافة إلى الأحكام العامة، ‏مشيرا إلى انه تمت مناقشة المواقع المقترحة التي يجوز فيها إقامة الأبراج والهوائيات إضافة إلى المواقع الأخرى التي لا يجوز تركيب أبراج فيها.



وبين مناقشة بعض الضوابط حيث كانت بعض المداخلات من الحضور ‏خاصة أعضاء المجلس وتركيزهم على موضوع الجانب الصحي ‏وتأثيره على الصحة العامة وساكني المناطق بكل استعمالاتها ‏إضافة إلى المواقع والمسافات المسموح بها سواء أفقية أو عمودية.