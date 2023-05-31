أزاحت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» الوكيل المعتمد لسيارات مازدا في الكويت، النقاب عن سيارة مازدا CX-60 الجديدة كليا التي طال انتظارها، حيث أقيم حفل الإطلاق في صالة عرض مازدا، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية لاستيراد السيارات يوسف الشايع، ومن اليابان المدير العام لعمليات السوق الخارجية في شركة مازدا ماسامي ياناغاوا والوفد المرافق له والمسؤولين التنفيذين في الشركة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والصحافة المحلية ومجموعة من عشاق السيارات ومحبي مازدا.



وقد حظي هذا الحدث باهتمام كبير، حيث انتظر الحضور بفارغ الصبر الكشف عن أحدث إضافة من مازدا إلى مجموعتها الاستثنائية من المركبات.



وتؤكد كل من الشركة الكويتية لاستيراد السيارات و«مازدا» على استمرار الشراكة القوية وتفانيهما المشترك في تقديم مركبات استثنائية وتجارب عملاء.



وخلال الحدث، أتيحت الفرصة للحضور لمشاهدة CX-60 عن قرب وتجربة ميزاتها الرائعة بشكل مباشر.



وبهذه المناسبة، قال يوسف الشايع الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية لاستيراد السيارات: يسعدنا أن نقدم CX-60 الجديدة كليا لعملائنا الكرام، هذا الحدث يبرز التزامنا بتقديم أفضل السيارات في السوق، ونحن فخورون بتقديم CX-60، والتي تجسد سعي مازدا الدؤوب للتميز.



من جانبه، صرح أشيش تاندون المدير العام في الشركة الكويتية لاستيراد السيارات، قائلا: سعداء لاستضافة هذه المناسبة المهمة وتقديم CX-60 الجديدة كليا لعملائنا الكرام وعشاق مازدا، ويعكس هذا الإطلاق التزامنا بتقديم تجارب وخدمات سيارات لا مثيل لها.



بدوره، قال مدير العلامة التجارية لمازدا وليد القحطاني: إطلاق CX-60 بالشراكة مع الشركة الكويتية لاستيراد السيارات يمثل علامة فارقة بالنسبة لشركة مازدا، يسعدنا أن نشهد حماس وحب الجمهور الكويتي تجاه علامة مازدا التجارية.



مستوى جديد من القيادة



بفضل أدائها المبتكر وهندستها المعمارية وابتكاراتها، ترفع مازدا CX-60 السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليا من مستوى تجربة القيادة.



حيث تتميز CX-60 بحضورها المذهل من خلال شكلها الديناميكي الذي يجمع بين لغة تصميم KODO المميزة من مازدا والتكنولوجيا المتطورة والحرفية التي لا مثيل لها، ويبرز التصميم الخارجي القوي والأنيق للسيارة شخصيتها الرياضية التي تعكس طابع القوة والأداء ويظهر تفاني مازدا في إنتاج أعمال فنية تدوم.



وتم تجهيز مازدا CX-60 بمحرك SKYACTIV-G المتطور الذي تم تصميمه بعناية مع الحفاظ على كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، ويتميز بالتسارع السلس والهدوء.



فخامة وراحة



ويعيد التصميم الداخلي لسيارة مازدا CX-60 تعريف الفخامة والراحة، حيث تم تصميم المقصورة بمواد عالية الجودة مع الاهتمام بأدق التفاصيل، ما يحيط الركاب بأجواء من الفخامة والأناقة، وتم وضع كافة تجهيزات المقصورة في متناول يد السائق لسهولة الوصول وجعل كل رحلة ممتعة وخالية من المتاعب، كما يحافظ نظام الترفيه سهل الاستخدام على مشاركة السائقين والركاب والترفيه أثناء الرحلة بفضل الاتصال السلس بالهاتف الذكي ونظام الصوت الغامر.



وتتمتع مازدا CX-60 بأحدث التقنيات وميزات الأمان الحديثة، وتعد أنظمة دعم الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، مجرد عدد قليل من تقنيات مساعدة السائق الكثيرة والمتطورة التي تضمن أمانا لا مثيل له أثناء القيادة.



«الشايع والصقر» تحصد جائزة «مازدا لزيادة الحصة السوقية»



أعلنت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» عن فوزها بجائزة مازدا لزيادة الحصة السوقية، هذه الجائزة الرائعة هي شهادة على الأداء الاستثنائي لشركة الشركة الكويتية لاستيراد السيارات ومساهمتها التي لا تقدر بثمن في توسيع وجود مازدا في السوق داخل صناعة السيارات.



وجائزة زيادة الحصة السوقية هي امتياز للشركات التي أظهرت نجاحا بارزا في زيادة الحصة السوقية لسيارات مازدا في مناطقها، حيث جعل تفاني الشركة الكويتية لاستيراد السيارات في تقديم تجارب عملاء استثنائية ومبادرات تسويقية استراتيجية وأداء مبيعات متميز هذا التقدير المحترم ممكنا.



وكان مدير عام عمليات السوق الخارجية لشركة مازدا ماسامي ياناغاوا سعيدا بزيارة الكويت وتقديم جائزة مازدا لزيادة حصة السوق إلى الرئيس التنفيذي لشركة الشركة الكويتية لاستيراد السيارات يوسف الشايع.



وبهذه المناسبة، أعرب يوسف الشايع عن فخره باستلامه الجائزة، قائلا: تظل الشركة الكويتية لاستيراد السيارات ملتزمة بالبناء على نجاحها وتعزيز شراكتها مع مازدا، وسيواصلون تقديم استراتيجيات تسويقية مبتكرة، وتوسيع عروض منتجاتهم، وتقديم خدمة عملاء لا مثيل لها لضمان استمرار نمو مازدا ونجاحها في السوق الكويتي.



من جانبه، صرح أشيش تاندون، المدير العام في الشركة الكويتية لاستيراد السيارات: فخورون للغاية بالحصول على جائزة زيادة حصة السوق من مازدا، وهذا الإنجاز هو شهادة على العمل الجاد والتزام فريقنا بأكمله في الشركة الكويتية لاستيراد السيارات ولقد سعينا باستمرار لتقديم خدمة عملاء استثنائية والترويج لعلامة مازدا التجارية في الكويت. وهذا التقدير يحفزنا على مواصلة سعينا لتحقيق التميز.



بدوره، قال وليد القحطاني، مدير العلامة التجارية لشركة مازدا: «لقد أثبتت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات أنها شريك لا يقدر بثمن في مهمتنا لتعزيز وجود مازدا في الكويت. ينظر إلى سيارات مازدا على أنها الأكثر موثوقية والأداء على النحو الأمثل. على المدى الطويل». لقد عززنا مكانتنا كوجهة موثوقة لعشاق مازدا.



وتعزز جائزة زيادة الحصة السوقية مكانة الشركة الكويتية لاستيراد السيارات باعتبارها الموزع الرائد في الصناعة، من خلال السعي الدؤوب لتحقيق التميز والاستفادة من خبرتها في المبيعات والتسويق، تواصل الشركة الكويتية لاستيراد السيارات تشكيل مشهد السيارات في الكويت، ودفعت جهودهم الدؤوبة إلى اختراق سوق مازدا وعززت بشكل كبير من ظهورها في المنطقة.