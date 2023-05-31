يؤكد البنك التجاري الكويتي يوما بعد يوم أهمية المشاركة في معارض الفرص الوظيفية التي تنظمها الجامعات الحكومية والخاصة من أجل تشجيع الخريجين الجدد من الطاقات الوطنية المتميزة على تحقيق طموحاتهم والتطلع للحصول على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة لدى البنك.



ومن هذا المنطلق، شارك البنك مؤخرا في معرض جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM للفرص الوظيفية حرصا منه على التواصل الفعال مع الخريجين المتميزين والراغبين بالعمل في القطاع المصرفي، حيث تم تخصيص اليوم الأخير في المعرض ليكون فقط للمقابلات الفورية للراغبين في الانضمام لأسرة البنك التجاري بعد اجتياز المقابلة الشخصية.



بدوره، أعرب مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله عن دعم البنك الدائم ومشاركته في المعارض الوظيفية التي تنظمها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، قائلا: يسعى التجاري دوما إلى استقطاب ودعم المواهب الوطنية الشابة الطموحة والراغبة في العمل بالقطاع المصرفي، ويوفر لهم فرص العمل المناسبة حسب تخصصاتهم الدراسية ومساعدتهم على البدء في مسيرة حياتهم العملية وتعريفهم بالقطاع المصرفي الذي يعتبر ضمن الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة. وأشار عبدالله إلى أن المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات والمؤسسات والجهات المختلفة تعتبر بمنزلة منصة تساعد على التواصل بين الراغبين في العمل من ناحية وأرباب العمل من ناحية أخرى، معتبرا الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية من الأمور المهمة في سياسة البنك التوظيفية، ومؤكدا سعي البنك الدائم إلى تقديم الدعم والمساعدة والتدريب للخريجين الكويتيين.



وأضاف أنه تسهيلا على الخريجين والراغبين في التقدم للعمل لدى البنك، وضمن رحلته نحو التحول الرقمي، أطلق التجاري نظام التقديم الذاتي الذي يسهل على المتقدم تعبئة بياناته الشخصية من خلال المصادقة مع برنامج «هويتي» الوطني.