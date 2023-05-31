مبارك الخالدي



أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قائمة من 24 لاعبا لخوض برنامجه الإعدادي في معسكر القاهرة تمهيدا للمشاركة في دورة جنوب آسيا الودية.



وصرح مدير المنتخب عبدالرحمن الموسي أن المدرب البرتغالي روي بينتو سيطلق تدريبات منتخبنا في 6 يونيو لمدة 3 أيام قبل أن يغادر وفد المنتخب في 9 منه إلى معسكر القاهرة، حيث سيخوض مباراتين وديتين ضمن أيام التوقف الدولي «فيفا دي».



وتضم قائمة اللاعبين المختارين للمنتخب الأول كلا من: سليمان عبدالغفور، بدر الصعنون، عبدالرحمن المجدلي، بدر طارق، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، حمد حربي، علي عبدالرسول، حمد القلاف، عبدالله عمار، سلطان العنزي، رضا هاني، عبدالله الفهد، مهدي دشتي، أحمد الظفيري، فيصل زايد، فواز العتيبي، مبارك الفنيني، أحمد الزنكي، علي خلف، عذبي شهاب، عيد الرشيدي، سلمان العوضي، وشبيب الخالدي.



وأضاف الموسي أن «الأزرق» سيغادر بعد المعسكر إلى الهند مباشرة للمشاركة في دورة جنوب آسيا التي تضم 8 منتخبات مقسمة على مجموعتين، موضحا أن صاحبي المركز الأول من كل مجموعة سيتأهلان إلى الدور نصف النهائي.



المنتخب الأولمبي



وفي جانب متصل، أعلن مدير منتخبنا الأولمبي جراح العتيقي أن الجهاز الفني للأولمبي بقيادة البرتغالي ايميليو بيكيسي اختار 26 لاعبا استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة، مضيفا أن التدريبات ستنطلق في 3 يونيو على أن تغادر بعثة الأولمبي في 8 منه إلى سلوفينيا لإقامة معسكر تدريبي لمدة 21 يوما تتخلله 3 مباريات ودية.



وتضم قائمة المختارين للمنتخب الأولمبي كلا من: عبدالرحمن الفضلي، أحمد اليحيى، فهد العازمي، عبدالهادي العنزي، عبدالعزيز العتيبي، محمد الراشد، سلمان البوص، فيصل الشطي، يوسف الحقان، حسين حاجية، عبدالرحمن الديحاني، عبدالله العوضي، بدر جمال، بدر المطيري، عبدالعزيز مهران، إبراهيم كميل، حميد المطيري، محمد الرحمة، حمد الطويل، فهد الفضلي، طلال الحجرف، عثمان الدوسري، فهد الحربي، سلطان الفرج، عبدالرحمن كميل، وعبدالرحمن الطليحي.