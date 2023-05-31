

مبارك الخالدي



ودع مجلس إدارة النادي العربي المحترف الليبي السنوسي الهادي مساء أول من أمس بالدموع، حيث أقامت الإدارة حفلا لتكريم اللاعب بعد عطاء لمدة 4 مواسم تخللها الكثير من الإنجازات بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عاشور ورئيس جهاز الكرة علي مندني وأعضاء الجهاز الإداري أحمد النجار وعبدالله الحائري وعيسي أشكناني وقائد الفريق سليمان عبدالغفور وزميله علي خلف وحسن حمدان وعدد من إدارة النادي والمدربين العاملين.



وقال عاشور إنها مناسبة حزينة على النادي العربي لكنها مهمة لتكريم السنوسي الذي خدم النادي بكل أمانة وجهد وتفاني ولم يبخل في مجهوده والتزامه لخدمة النادي وحقق البطولات وأمتع الجماهير خلال 4 سنوات، وكان خير مثال للمحترف المقاتل.



من جهته، قال السنوسي: «أحمد الله على فضله وهو محبة الناس لي، وأشكر كل الحضور اليوم وإدارة النادي وزملائي اللاعبين وكل المدربين والعاملين في النادي»، مضيفا: «كانت 4 سنوات جميلة، وأتمنى أن أكون قد قدمت فيها صورة طيبة عن اللاعب الليبي، كما أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين في المواسم المقبلة».



بدروه، عبر مندني عن اعتزازه بما قدمه السنوسي خلال المواسم الفائتة، متمنيا له كل التوفيق في مشواره المقبل.