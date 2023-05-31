

يعقوب العوضي



يدخل منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد معسكرا داخليا في مجمع «أرينا مول» في الخيران غدا الخميس تكفل بمصاريفه رئيس اتحاد اليد أحمد الشحومي على نفقته الخاصة، وذلك لبدء مرحلة الإعداد الأولى لبطولة كأس العالم للشباب المقررة في يونيو المقبل في المانيا واليونان، على ان ينتهي المعسكر في 6 يونيو المقبل، وبعدها يتجه المنتخب مباشرة إلى سلوفينيا في 7 يونيو لاستكمال مرحلة الإعداد بمعسكر خارجي.



وتضم مجموعة منتخبنا الثالثة في مونديال الشباب كلا من: البرازيل وكوستاريكا والبرتغال، إذ تأهل «أزرق الشاب» بعد حصوله على برونزية بطولة آسيا للشباب الأخيرة.



ويمر المنتخب بظروف صعبة على اللاعبين، حيث انهم مرتبطون بفترة الاختبارات، فضلا عن تعرض البعض لإصابة في فترة «المحلية» ومازالت عملية العلاج تتم لهم، كما تواجه فترة الإعداد بعض الصعوبات ممثلة بعملية التفرغات الرياضية التي تواجه في بعض مؤسسات الدولة الدراسية من كليات وجامعات للتعطيل خاصة في ظل الاختبارات الدراسية لطلبة الثانوية العامة والمعاهد والكليات الدراسية. ويقود تدريبات المنتخب الوطني للشباب المدرب المصري مجدي أبوالمجد ومساعده فيصل صيوان، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الإعداد الداخلي برفع معدل اللياقة البدنية إثر انتهاء الموسم الماضي، كما سيركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية وتطبيق بعض الخطط وترسيخ الانسجام بينهم وبين اللاعبين.



وفي هذا الإطار، أكد مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي أن اللاعبين على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما لديهم على أرضية الملعب والوصول للحالة الجاهزية التامة للمشاركة في المحفل الدولي المنتظر، مشيرا إلى أن المشاركة في بطولة العالم تبشر بوجود منتخب قوي قادر على تمثيل اليد الكويتية بالصورة التي تليق فيها.



فولاذ ينفي.. واتش يؤكد



في إطار متصل، نفى كل من مدرب العربي أحمد فولاذ وحارس مرمى الفريق مهدي خان تجديد عقديهما مع «القلعة الخضراء»، حيث لاتزال المفاوضات قائمة بينهما، فيما أكد رئيس الجهاز الإداري في يد العربي علي اتش أن تجديد عقدهما رسمي بالإضافة إلى تجديد عقد كل من عبدالله مصطفى وسلمان الشمالي.