

يحيى حميدان



من المقرر أن يؤدي فريق الكرة بنادي الكويت تدريبه الأول في العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء اليوم استعدادا للقاء نواذيبو بعد غد الجمعة في ذهاب تصفيات الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية العربية.



وكان وفد «الأبيض»، الذي يترأسه عضو إدارة النادي نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة ويضم 23 لاعبا، قد غادر البلاد فجر أمس في رحلته إلى موريتانيا تستمر لنحو 19 ساعة مرورا بتركيا.



وغاب عن وفد الكويت 4 لاعبين، هم: سامي الصانع، طلال الفاضل، رضا هاني وفواز المبيلش بسبب الإصابة.



وتوج «الأبيض» بلقب دوري «زين» الممتاز قبل أيام على غرار نواذيبو، الذي حصل على لقب الدوري الموريتاني للمرة الـ 6 على التوالي قبل أيام والـ 11 في تاريخه، وهو يعد من الفرق المميزة هناك ويمتلك عدة تجارب خارجية في البطولات الأفريقية.



وينافس نواذيبو حاليا على كأس موريتانيا، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي، كما سيمثل بلاده في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.



وستقام مباراة الإياب في 8 يونيو المقبل على ستاد نادي الكويت بمنطقة كيفان.