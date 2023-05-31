

غادر وفد ألعاب القوى بنادي الطموح الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية لإقامة معسكر تدريبي في تونس لمده أسبوع يتوجه بعده للمشاركة في ملتقى التشيك الدولي للمعاقين الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو المقبل. ويترأس الوفد للمعسكر والبطولة أمين السر العام لنادى الطموح صديقة الأنصاري، ويضم قسيمة الموسوي إدارية وحباب الحامي مدربا وكفاية عبدالملك مشرفة واللاعبين: حنين المسباح وعبدالله سالمين وحسن سمير وفهد الصليلي.

وبهذه المناسبة، قالت الأنصاري إن ملتقى التشيك الدولي أحد الاستحقاقات الرسمية المعتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية والتي ستشهد مشاركة اكثر من 150 لاعبا ولاعبة من جميع أنحاء العالم، مضيفة أن المشاركة تأتي في إطار منح لاعبينا الفرصة للاحتكاك القوى والمنافسة مع المستويات الدولية واعتماد أرقام تأهيلية للبطولات العالمية. وبينت الأنصاري أن لاعبينا نجحوا في تحقيق الجازات رائعة في أول استحاق بارالمبي بملتقى عمان الدولي قبل شهرين، حيث تمكنت اللاعبة حنين المسباح من احراز ذهبية وعبدالله سالمين من احراز ذهبية وفضية وحسن سمير من احراز برونزية، فيما سيكون ملتقى التشيك هو المشاركة البارالمبية الأولي للاعب فهد الصليلي.