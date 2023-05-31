استقبلت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي وفدا من بنك الطعام الكويتي بحضور فاتن التميمي رئيس إدارة الاتصال المؤسسي وعدد من موظفي البنك.



وأشاد الحضور من بنك الطعام الكويتي بالدور المجتمعي الرائد الذي يقوم به البنك الأهلي المتحد وجهوده الحثيثة في دعم الأنشطة الإنسانية والخيرية الهادفة، وقدموا درعا تكريمية للبنك الأهلي المتحد، تقديرا لدوره المجتمعي والإنساني البارز ودعمه المتواصل للأنشطة الإنسانية التي يقوم بها بنك الطعام الكويتي.



وشهدت الزيارة تبادل الآراء والأحاديث الودية بشأن التعاون المشترك بين البنك الأهلي المتحد وبنك الطعام الكويتي، وتفعيل أطر التعاون لتحقيق هدف التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.



وعبرت جهاد الحميضي عن سعادتها بزيارة وفد بنك الطعام الكويتي المؤسسة الإنسانية ذات الدور الخيري البارز، ومبادرته لتكريم البنك الأهلي المتحد تقديرا لدوره الرائد على مدار سنوات طويلة من الشراكة والتعاون في دعم ومساندة أنشطة بنك الطعام الكويتي.



وأضافت الحميضي: يحرص «المتحد» على دعم مؤسسات المجتمع المدني المتميزة وفي مقدمتهم البنك الكويتي للطعام، وأتقدم بخالص الشكر والامتنان للمسؤولين في بنك الطعام لدورهم المجتمعي والإنساني المميز، ونؤكد حرص البنك على استمرار التعاون مع بنك الطعام في المبادرات المجتمعية والخيرية التي تترك بصمة وتأثير إيجابي بين جميع أفراد المجتمع.



وأكدت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد يحرص على القيام بدوره المجتمعي بما يتناسب مع مكانته الفريدة كأول بنك عمل في الكويت منذ تأسس عام 1942، حيث استطاع البنك خلال سنوات عمله أن يحقق إنجازات عديدة في مجال المسؤولية المجتمعية وأن يصبح نموذجا يحتذى في العطاء المجتمعي والمبادرات الإنسانية.