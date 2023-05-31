

نظّم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الاثنين الماضي، ورشة عمل بعنوان «الكتابة القانونية: لغات ومهارات».



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع، إن هذه الورشة تأتي انطلاقا من قناعة المركز بأهمية المساهمة في تنمية المهارات الأساسية لدى المشاركين، وتطوير قدراتهم العلمية في الكتابة القانونية وصياغتها وعيوبها وخاصة فيما يتعلق بشرط التحكيم، وكذلك تأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي الكفاءة العالية والاطلاع على المستجدات بشكل مستمر، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إعداد محكمين قادرين على ممارسة التحكيم وإدارة العملية التحكيمية محليا ودوليا والتي يسعى المركز إلى الإعداد لها وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابيا على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.



وأكد الشايع أن المركز من خلال تنظيمه لمثل هذه الفعاليات يوفر مناخا ملائما للحوار والنقاش سعيا لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم والاطلاع على مستجداته ومآلاته من خلال التعرف على المصطلحات الدارجة وقوانين التحكيم في الدول الأخرى، ومناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة والتعرف على المصطلحات الواردة فيها لتفعيل الأهداف المرجوة من هذه الورشة للاطلاع على قوانين التحكيم الإقليمية والعالمية والمساهمة في تطوير العملية التحكيمية في الكويت.