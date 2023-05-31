

أحمد مغربي



شهد احتياطي النقد الأجنبي للكويت بنهاية شهر أبريل 2023 زيادة ملحوظة ليصل إلى مستوى 14 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته نحو 2%، مقارنة بـ 13.7 مليار دينار بنهاية شهر مارس الماضي.



ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



وبحسب نشرة بنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك إلى 14.3 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل أغلب الاحتياطيات بقيمة 14 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار، واحتياطيات أخرى بمقدار 270.1 مليون دينار.



ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي، الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز 750 مليار دولار، وفق أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية swfi.



ووفقا لبيانات «المركزي» فإن صندوق الاحتياطي العام يبلغ 992.6 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة النقد المتداول في البلاد 2.2 مليار دينار، وحسابات الحكومة 2.2 مليار دينار.



وتبلغ حسابات وودائع البنوك المحلية 6.2 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 6.1 مليارات دينار.



فينا انخفضت قيمة سندات وتورق بنك الكويت المركزي لتبلغ بنهاية أبريل نحو 1.98 مليار دينار بالمقارنة مع 2.1 مليار دينار بنهاية مارس.



تجدر الإشارة إلى ان الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه بنحو 31.7 مليون دينار، ويمثل قطاع النفط أكثر من 90% من الإيرادات العامة للبلاد.