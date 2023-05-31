حنان عبدالمعبود - طارق عرابي



خاطبت الهيئة العامة للغذاء والدواء بلدية الكويت بشأن ضرورة إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية بالمحلات، والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبردة فقط.



وأكدت هيئة الغذاء والدواء، في كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنها قامت بمراسلات متكررة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول ضرورة إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية بالمحلات والاكتفاء بتراخيص بيع الدجاج المبرد فقط، حيث أفادت وزارة الشؤون بأن تحديد جميع الأنشطة الاستثمارية الموجودة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والفروع التابعة لها في القطع السكنية هو من اختصاص بلدية الكويت، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس البلدي في هذا الخصوص.



وبررت هيئة الغذاء طلبها هذا للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المستهلك، وذلك بناء على إفادة مدير إدارة المسالخ، ونائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة، وعملا بالرأي القانوني الصادر من إدارة الشؤون القانونية، وكذلك كتاب مسؤول مسلخ الأحمدي الذي شرح بشكل تفصيلي الأضرار والسلبيات الناتجة عن وجود محلات بيع وذبح وتجهيز الدواجن الحية وقيامها بإجراءات الذبح والتنظيف في المناطق السكنية.