دارين العلي



كشف نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة د.عبدالله الزيدان، عن بدء العمل في تطوير جزيرتي كبر وقاروه، وهما من أبرز الجزر الكويتية.



وقال الزيدان، في تصريح لـ «الأنباء» عقب استقباله رئيس مبادرة «ايكو» البيئية جاسم العبوة التي سيتم التعاون معها في هذا المشروع، إن هناك سلبيات تؤثر على البيئة البحرية قرب الجزر، من تعرض للمرجان وغيرها، مبينا أنه سيتم التعاون مع حاضنة ايكو لتقليل التأثير السلبي على الجزر بهدف تحسين التنوع الأحيائي في الجزيرة.



وأشار الزيدان إلى أن العمل جار تحضيرا للبدء في استزراع المرجان وتطوير الجزر خلال الصيف الحالي بهدف محاولة إعادتها إلى سابق عهدها والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فيها من قبل زوارها والحفاظ على تنوعها البيئي.