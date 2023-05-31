بشرى شعبان



أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي أن تكريم الموظفين المثاليين في «الشؤون» جاء لتميزهم في أعمالهم، داعية إلى استمرار هذه الفعاليات والتي تكون لها نتائج إيجابية على العمل والتنافس على التميز.



وأثنت البغلي في كلمتها خلال حفل تكريم الموظف المثالي في «الشؤون» والذي أقامته نقابة العاملين في الوزارة أول من أمس على الجهود المبذولة من النقابة، مبينة أن تكريم المميزين فخر لاسيما أنه يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، ودافع لهم لتقديم المزيد في جميع قطاعات الوزارة.



بدوره، توجه وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري بالشكر إلى نقابة العاملين على هذا التكريم، مشيرا الى انه ليس بغريب عليهم، متمنيا للعاملين المزيد من التنافس الإيجابي لبلوغ التميز الدائم وتحقيق مزيد من التقدم.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري: يشرفني أن التقي معكم لتكريم نخبة من الموظفين المتميزين في عملهم والذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والإخـــلاص والتفانـــي، لافتا إلى أن مجلس إدارة النقابة يقدر العاملين ويثمن جهودهم ويقف إلى جانبهم لخلق كوادر وطنية معطاءة والاستمرار في العمل بنفس القوة والإرادة والنجاح.



وأضاف الدوسري، نشد على أيادي الموظفين جميعا ونقدر جهودهم، مؤكدا أن الاحتفال ليس نهاية المطاف بل نقطة انطلاق جديدة نحو بذل الجهد والمثابرة والتنافس الشريف فيما بين العاملين.



من ناحيته، أثنى مدير إدارة الأحداث في وزارة الشؤون د.جاسم الكندري على دور النقابة الريادي والفعال، فهي دائما سباقة بمشاركة الموظفين فرحتهم وتحفزهم على المزيد من العمل الجاد ما يؤدي إلى تقدم ورقي وزارة الشؤون.