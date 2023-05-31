تنسيق «الشؤون» مع مختلف الجهات الحكومية للتعاون مع هيئة المعاقين وتسخير كل الإمكانات لتلبية متطلبات ذوي الإعاقة

مريم بندق

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر بيان أمس وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة مي البغلي، حيث قدمت لسموه المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي حمد العميري ونائبتها د.ناهد العتيقي، وذلك بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.



وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية تسهيل جميع معاملات المواطنين ذوي الإعاقة وتوفير كل سبل الراحة لهم من خلال إنشاء مكاتب خاصة لاستقبالهم في وزارات الدولة لتذليل أي صعوبات تواجههم.



وأشار سموه إلى ضرورة تنسيق وزارة الشــؤون الاجتمــاعية مع مختلف الجهات الحكومية، كل حسب اختصاصه للتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتسخير كل الإمكانات لتلبية متطلبات الإخوة والأخوات من ذوي الإعاقة.