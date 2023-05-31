القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة امس، إن تطوير العشوائيات من أهم وابرز الملفات، وإنجاز حقيقي على الأرض، لم يغير أماكن فقط بل يغير صفات وخصائص قاطني هذه المناطق، ومن ثم التطوير يهدف لتحسين خصائص المنطقة والبشر في الوقت نفسه».



فيما قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أيضا، أن الجميع لا يريد استمرار بعض المناطق العشوائية القائمة، ولكن هناك مطالب بضرورة أن تكون لدى المحافظات رؤية شاملة حول كيفية وآلية التخطيط لتطوير هذه المناطق المرتقبة، ويكون هناك توافق تام بشأن التطوير.



جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مها عبد الناصر، بشأن دراسة وإصدار ما يلزم من توصيات بشأن قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالموافقة على إعادة تخطيط (9) مناطق على مستوي الجمهورية.



وقالت د.مها فهيم، رئيسة هيئة التخطيط العمراني، إن الهيئة تقوم بتشجيع الأشخاص على الحصول على شغل، والهيئة تعمل على الأرض بشكل جاد منذ 50 عاما، وفقا لما هو متاح سواء من قوة بشرية أو اعتمادات مالية.