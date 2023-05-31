دمشق - هدى العبود



أعلن المخرج السوري محمد زهير رجب عن استعداده للبدء بتصوير مسلسل بعنوان «صديقات»، وهو عمل اجتماعي، وسيتم تصويره بالكامل على الأراضي السورية، كاشفا عن ان العمل معاصر، وستكون بطولته المطلقة نسائية تعود لـ 5 فنانات تدور حولهن الأحداث، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الوجوه الفنية الشابة الجديدة، مضيفا أن عمليات التصوير ستبدأ خلال الأيام المقبلة.



ومن أبرز أعمال المخرج رجب «شركاء يتقاسمون الخراب، باب الحارة 10 و12، أنا قلبي دليلي، عطر الشام، طوق البنات، في القلب شيئا آخر، بروكار- بجزأيه، الكواسر، انتقام الوردة، طوق البنات، عطر الشام، الغريب» والقائمة تطول.