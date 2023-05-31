شريف حمدي

استقبلت بورصة الكويت في جلسة اليوم الأربعاء تدفقات أجنبية لافتة تزامنا مع تفعيل مراجعة أوزان البورصة في مؤشر مورغان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة، لتبلغ إجمالي السيولة 88.6 مليون دينار.



ووفقا لمصادر مسؤولة لـ «الأنباء»، فإن نحو 55 مليون دينار استقبلتها البورصة من تعاملات المؤسسات الأجنبية التابعة للمؤشر العالمي خلال فترة المزاد على الأسهم الكويتية المنضمة للمؤشر.



وتركزت سيولة البورصة اليوم على أسهم السوق الأول لتبلغ القيمة المتداولة فيه 74.4 مليون دينار، فيما اقتربت القيمة الرأسمالية للسوق الأول للتجاوز 32 مليار دينار، أما القيمة الرأسمالية للبورصة فقد بلغت 40.13 مليار دينار.



وبلغت السيولة المتدفقة على أسهم بنك الكويت الوطني نحو 20 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة 19.5 مليون دينار، ثم شركة زين بقيمة 11.9 مليون دينار، وأجيليتي بـ 5.9 ملايين دينار، ثم بنك بوبيان بـ 3.79 ملايين دينار.