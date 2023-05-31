سعود عبد العزيز

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قراراً وزارياً بإيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة وذلك للتحقيق بالأحداث التي وقعت يوم امس الثلاثاء الموافق 30/5/2023 في السجن المركزي.

وكان الخالد شكل في وقت سابق لجنة للتحقيق في ملابسات انتحار أحد النزلاء داخل السجن المركزي، ومن ثم أحال الموضوع الى النيابة العامة.