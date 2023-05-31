محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، أنه تم تكليف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام والعمليات بالوكالة اللواء عبد الله الرجيب بالإضافة الى عمله في القطاعين القيام بمهام عمل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قد أصدر قراراً وزارياً بإيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة، وذلك للتحقيق بالأحداث التي وقعت أمس الثلاثاء الموافق 30/5/2023 في السجن المركزي.